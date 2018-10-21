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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۰

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد:

امکان ورودآنفولانزای فوق حاد پرندگان وجود دارد/ضرورت ایجادقرنطینه

امکان ورودآنفولانزای فوق حاد پرندگان وجود دارد/ضرورت ایجادقرنطینه

یاسوج- مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ایجاد پست قرنطینه دائمی در مبادی ورودی به استان امکان ورود محموله های آلوده به آنفولانزای فوق حاد پرندگان را بسیار کاهش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله بهمنش بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به دلیل نبود این پستهای قرنطینه دائمی امکان ورود بیماری به استان وجود دارد.

وی بیان داشت: تاکنون هیچ موردی از آنفلوانزای فوق حاد طیور در استان مشاهده نشده است، گفت: پرورش دهندگان طیور و تمام افرادی که با طیور در تماس هستند در صورت مشاهده هرگونه تلفات مشکوک از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ اطلاع رسانی کنند.

بهمنش افزود: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان علاوه بر تهدید بهداشت عمومی جامعه، خطرات انسانی نیز با خود به همراه دارد.

وی تصریح کرد: این بیماری با تاثیر بسیار بر صنعت پرورش طیور، سبب بحران در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ، گرانی و از بین رفتن سرمایه مرغداران می شود.

بهمنش تصریح کرد: در راستای پیشگیری از ورود این بیماری به استان و مبارزه با آن، وضعیت صنعت طیور استان با نمونه برداری‌های میدانی و گزارش دهی از طریق سیستم "جی آی اس" به شکل مستمر پایش می شود.

وی افزود: در راستای جلوگیری از انتشار بیماری در سطح استان نیز اقدامات مهمی انجام شده اما با این حال امکان ورود این بیماری از استانهای همجوار به استان وجود دارد و کاهش این امر مستلزم ایجاد قرنطینه دائمی است.

کد مطلب 4437038

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