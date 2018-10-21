امکان ورودآنفولانزای فوق حاد پرندگان وجود دارد/ضرورت ایجادقرنطینه

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله بهمنش بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به دلیل نبود این پستهای قرنطینه دائمی امکان ورود بیماری به استان وجود دارد.

وی بیان داشت: تاکنون هیچ موردی از آنفلوانزای فوق حاد طیور در استان مشاهده نشده است، گفت: پرورش دهندگان طیور و تمام افرادی که با طیور در تماس هستند در صورت مشاهده هرگونه تلفات مشکوک از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ اطلاع رسانی کنند.

بهمنش افزود: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان علاوه بر تهدید بهداشت عمومی جامعه، خطرات انسانی نیز با خود به همراه دارد.

وی تصریح کرد: این بیماری با تاثیر بسیار بر صنعت پرورش طیور، سبب بحران در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ، گرانی و از بین رفتن سرمایه مرغداران می شود.

بهمنش تصریح کرد: در راستای پیشگیری از ورود این بیماری به استان و مبارزه با آن، وضعیت صنعت طیور استان با نمونه برداری‌های میدانی و گزارش دهی از طریق سیستم "جی آی اس" به شکل مستمر پایش می شود.

وی افزود: در راستای جلوگیری از انتشار بیماری در سطح استان نیز اقدامات مهمی انجام شده اما با این حال امکان ورود این بیماری از استانهای همجوار به استان وجود دارد و کاهش این امر مستلزم ایجاد قرنطینه دائمی است.