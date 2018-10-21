به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژیر خطر در سرزمین های اشغالی ۲ بار به صدا درآمد.

بر اساس اعلام منابع خبری، این اقدام در اشکلون در نزدیکی نوار غزه روی داده است.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است.