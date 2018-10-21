به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژیر خطر در سرزمین های اشغالی ۲ بار به صدا درآمد.
بر اساس اعلام منابع خبری، این اقدام در اشکلون در نزدیکی نوار غزه روی داده است.
تا کنون اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است.
منابع خبری از به صدا درآمدن آژیرخطر در سرزمینهای اشغالی خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژیر خطر در سرزمین های اشغالی ۲ بار به صدا درآمد.
بر اساس اعلام منابع خبری، این اقدام در اشکلون در نزدیکی نوار غزه روی داده است.
تا کنون اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است.
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