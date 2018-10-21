به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی امروز یکشنبه در افتتاحیه چهارمین جشنواره بین‌المللی سنگنوردی بیستون ضمن خیرمقدم به حضار و شرکت‌کنندگان اظهار داشت: بسیار خرسندیم که یکبار دیگر در یک رویداد فرهنگی ورزشی میزبان شما هستیم.

وی افزود: امیدواریم در قالب چهارمین جشنواره سنگوردی بین‌المللی تعاملات خوبی را در زمینه‌های فنی و فرهنگی و دانش روز دیواره نوردی برگزار کنیم.

رییس فدراسیون سنگنوردی بیان داشت: حالا دیگر این جشنواره با برگزاری سه دوره گذشته به جایگاه خوب و ارزنده‌ای در بین دیواره‌نوردان خوب خارجی و داخلی دست یافته است.

زارعی از این جشنواره به عنوان یک فرصت طلایی برای همه شرکت‌کنندگان یاد کرد و گفت: همه می‌توانند از آن بهره ببرند و امیدواریم دستاوردهای چهارمین دوره به مراتب از جشنواره های دیگر بیشتر باشد، چراکه ما همواره به افق های روشنتری می نگریم.

وی خاطرنشان کرد: با این بستر سرشار از دوستی اطمینان داریم که با ارتباطات خوب فرهنگی ورزشی می توانیم به درجات بالاتری دست یابیم.