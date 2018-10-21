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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۵

رییس فدراسیون کوهنوردی:

جشنواره سنگ‌نوردی بیستون جایگاه ارزنده‌ای در دنیا دارد

جشنواره سنگ‌نوردی بیستون جایگاه ارزنده‌ای در دنیا دارد

کرمانشاه- رییس فدراسیون کوهنوردی گفت: جشنواره بین‌المللی سنگنوردی بیستون یک جایگاه ارزنده در بین دیواره‌نوردان دنیا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی امروز یکشنبه در افتتاحیه چهارمین جشنواره بین‌المللی سنگنوردی بیستون ضمن خیرمقدم به حضار و شرکت‌کنندگان اظهار داشت: بسیار خرسندیم که یکبار دیگر در یک رویداد فرهنگی ورزشی میزبان شما هستیم.

وی افزود: امیدواریم در قالب چهارمین جشنواره سنگوردی بین‌المللی تعاملات خوبی را در زمینه‌های فنی و فرهنگی و دانش روز دیواره نوردی برگزار کنیم.

رییس فدراسیون سنگنوردی بیان داشت: حالا دیگر این جشنواره با برگزاری سه دوره گذشته به جایگاه خوب و ارزنده‌ای در بین دیواره‌نوردان خوب خارجی و داخلی دست یافته است.

زارعی از این جشنواره به عنوان یک فرصت طلایی برای همه شرکت‌کنندگان یاد کرد و گفت: همه می‌توانند از آن بهره ببرند و امیدواریم دستاوردهای چهارمین دوره به مراتب از جشنواره های دیگر بیشتر باشد، چراکه ما همواره به افق های روشنتری می نگریم.

وی خاطرنشان کرد: با این بستر سرشار از دوستی اطمینان داریم که با ارتباطات خوب فرهنگی ورزشی می توانیم به درجات بالاتری دست یابیم.

کد مطلب 4437153

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