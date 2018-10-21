بیانیه شدیداللحن انگلیس، آلمان و فرانسه علیه عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای مشترک قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول را به قوی ترین شکل ممکن محکوم کرده و خواستار شفاف سازی در این خصوص شدند.

در بیانیه مشترک ۳ کشور اروپائی مذکور در این خصوص آمده است: هیچ بهانه‌ ای نمی‌ تواند قتل این روزنامه‌ نگار را توجیه کند. تایید قتل این فرد شکّه کننده است.

این بیانیه می افزاید: لازم است فوراً مشخص شود که ۲ اکتبر دقیقا چه اتفاقی افتاده است -فراتر از فرضیه‌ ای که تاکنون تحقیقات سعودی مطرح کرده است- این مسأله برای معتبر بودن باید با شواهدی پشتیبانی شود. انتظار داریم تلاش هائی در راستای روشن شدن حقایق به نحوی جامع، شفاف و معتبر به انجام برسد.