مدال آوران رقابتهای پارآسیایی در قزوین تجلیل شدند

مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال آور بازیهای پارآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا با حضور عبدالمحمد، زاهدی استاندار قزوین، عباس علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان، علی فرخزاد معاون عمرانی، مدیران دستگاههای اجرایی، ورزشکاران و خانواده های مدال آوران بازی های پاراسیایی عصر یکشنبه در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این مراسم گفت: استان قزوین با داشتن استعدادهای فراوان ورزشی توانسته جایگاه خوبی در کشور پیدا کند و این روند همچنان روبه ارتقاء است.

استاندار قزوین بیان کرد: سال ۹۷ برای کشور و استان بسیار پرافتخار آمیز بود و کار ما را سنگین تر می کند تا به رسالت خود در حمایت از ورزشکاران قهرمان عمل کنیم.

زاهدی بیان کرد: وظیفه ما قدردانی از مدال آوران ورزشکاری است که پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی را در میادین بین المللی ورزشی به اهتزاز درآورده اند و نام ایران را پرآوازه کرده اند.

استاندار قزوین گفت: افتخار کسب مدال در مسابقات پاراسیایی موجب تقویت غرور ملی شده و برای ما بسیار ارزشمند است.

در این مراسم از محسن فرزانه صاحب مدال طلا در رشته والیبال نشسته، سمیرا جلیلوند دارنده مدال برنز و محسن جلیلوند به خاطر کسب مدال طلا در رشته گلبال، علیرضا قورچه بیگی دارنده مدال نقره در رشته شطرنج و مجید نظامی‌ داور تیراندازی تجلیل شد.

همچنین مراسم اختتامیه سومین المپیاد ورزشی کارکنان دولت با تجلیل از ورزشکاران برتر برگزار شد.

المپیاد ورزشی کارکنان دولت در ۱۱ رشته ویژه بانوان و ۱۱ رشته مردان از جمله:دارت،فوتبال دستی، تنیس روی میز، تیراندازی با تپانچه، دو و میدانی، والیبال آمادگی جسمانی، طناب کشی و شنا برگزار شد.