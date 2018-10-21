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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۹

با حضور استاندار قزوین:

مدال آوران رقابتهای پارآسیایی در قزوین تجلیل شدند

مدال آوران رقابتهای پارآسیایی در قزوین تجلیل شدند

قزوین- در مراسمی با حضور استاندار قزوین از ورزشکاران قزوینی مدال آور در رقابتهای پارآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا تجلیل شد.

مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال آور بازیهای پارآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا با حضور عبدالمحمد، زاهدی استاندار قزوین، عباس علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان، علی فرخزاد معاون عمرانی، مدیران دستگاههای اجرایی، ورزشکاران و خانواده های مدال آوران بازی های پاراسیایی عصر یکشنبه در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این مراسم گفت: استان قزوین با داشتن استعدادهای فراوان ورزشی توانسته جایگاه خوبی در کشور پیدا کند و این روند همچنان روبه ارتقاء است.

استاندار قزوین بیان کرد: سال ۹۷ برای کشور و استان بسیار پرافتخار آمیز بود و کار ما را سنگین تر می کند تا به رسالت خود در حمایت از ورزشکاران قهرمان عمل کنیم.

زاهدی بیان کرد: وظیفه ما قدردانی از مدال آوران ورزشکاری است که پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی را در میادین بین المللی ورزشی به اهتزاز درآورده اند و نام ایران را پرآوازه کرده اند.

استاندار قزوین گفت: افتخار کسب مدال در مسابقات پاراسیایی موجب تقویت غرور ملی شده و برای ما بسیار ارزشمند است.

در این مراسم از محسن فرزانه صاحب مدال طلا در رشته والیبال نشسته، سمیرا جلیلوند دارنده مدال برنز و محسن جلیلوند به خاطر کسب مدال طلا در رشته گلبال، علیرضا قورچه بیگی دارنده مدال نقره در رشته شطرنج و مجید نظامی‌ داور تیراندازی تجلیل شد.

همچنین مراسم اختتامیه سومین المپیاد ورزشی کارکنان دولت با تجلیل از ورزشکاران برتر برگزار شد.

المپیاد ورزشی کارکنان دولت در ۱۱ رشته ویژه بانوان و ۱۱ رشته مردان از جمله:دارت،فوتبال دستی، تنیس روی میز، تیراندازی با تپانچه، دو و میدانی، والیبال آمادگی جسمانی، طناب کشی و شنا برگزار شد.

کد مطلب 4437206

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