جمهوری آذربایجان میزبان نشست کمیته وزارتی اوپک و غیر اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آذرتاج، پرویز شهبازاف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، گفت: یکی از نشست‌های کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیر اوپک، در باکو برگزار می‌شود.

وی اعلام کرد که تصمیم اولیه درباره میزبانی جمهوری آذربایجان، پیش از این گرفته شده است.

وزیر انرژی جمهوری آذربایجان تصریح کرد: تصمیم دقیق درباره این مسئله تصویب خواهد شد و تاریخ آن در نشست دسامبر این کمیته، تعیین می‌شود.

به گفته شهبازاف، انتظار می‌رود نشست کمیته وزارتی نظارت اوپک و غیر اوپک در نیمه نخست سال آینده میلادی برگزار شود.