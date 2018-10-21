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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۷

در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود؛

جمهوری آذربایجان میزبان نشست کمیته وزارتی اوپک و غیر اوپک

جمهوری آذربایجان میزبان نشست کمیته وزارتی اوپک و غیر اوپک

باکو سال آینده میلادی میزبانی نشست کمیته وزارتی اوپک و غیر اوپک را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آذرتاج، پرویز شهبازاف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، گفت: یکی از نشست‌های کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیر اوپک، در باکو برگزار می‌شود.

وی اعلام کرد که تصمیم اولیه درباره میزبانی جمهوری آذربایجان، پیش از این گرفته شده است.

وزیر انرژی جمهوری آذربایجان تصریح کرد: تصمیم دقیق درباره این مسئله تصویب خواهد شد و تاریخ آن در نشست دسامبر این کمیته، تعیین می‌شود.

به گفته شهبازاف، انتظار می‌رود نشست کمیته وزارتی نظارت اوپک و غیر اوپک در نیمه نخست سال آینده میلادی برگزار شود.

کد مطلب 4437207

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