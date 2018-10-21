۱۲ هزار زائر اربعین حسینی (ع) در اندیمشک پذیرایی شدند

بهمن پاپی در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ۱۵۰ زائر از اتباع کشورهای همسایه شامگاه روز گذشته در اندیمشک اسکان و خدمات رفاهی از جمله استعمام در مکانهای مشخص شده ارائه و مواکب یادمان شهدای گمنام با آمادگی کامل در تمام ساعات شبانهروز آماده خدمت به زوار اربعین حسینی (ع) هستند.
وی افزود: ۴ دستگاه اتوبوس حامل ۱۹۰ نفر زائر اربعین حسینی از کشور پاکستان بامداد امروز در بارگاه شهدای گمنام اندیمشک حضور یافته و پس از پذیرایی و برگزاری مراسم سینهزنی در اندیمشک بدرقه و اندیمشک را به مقصد گذرگاه مرزی ایران و عرق ترک کردند.
مسئول هماهنگی مواکب شهدای گمنام اندیمشک با اشاره به حضور ۳ دستگاه اتوبوس حامل اتباع کشور افغانستان در یادمان شهدای گمنام اندیمشک، گفت: ۱۴۵ نفر از زائران اتباع کشور افغانستان در اندیمشک پذیرایی و بدرقه شدند.
وی تصریح کرد: ۱۲ هزار زائر اربعین حسینی از ساعات اولیه بامداد امروز تا کنون در یادمان شهدای گمنام اندیمشک مورد استقبال، پذیرایی، ارائه خدمت و بدرقه قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان اولین شهر میزبان زوار اربعین حسینی (ع) در خوزستان و مهمترین محور مواصلاتی به گذرگاههای چذابه، شلمچه در کشور شناخته و افتخار خدمت به بخشی از زوار مهران را نیز به عهده دارد.
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