حامیان نیکوکار یزد ۴.۵ میلیارد تومان به ایتام کمک کردند

محسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۱۵ هزار و ۳۲ مهرورز یزدی از ایتام و فرزندان نیازمند حمایت می‌کنند.

وی عنوان کرد: حامیان نیکوکار حمایت ۳ هزار و ۷۸۸ کودک یتیم و فرزند نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان یزد را در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین بر عهده‌ دارند.

علیزاده با بیان اهمیت یتیم‌ نوازی و رسیدگی به امور ایتام افزود: دین مبین اسلام مسئله ایتام را به عنوان یک موضوع اساسی و مهم مطرح کرده و مسلمانان را به رسیدگی همه ‌جانبه به امور ایتام در زمینه‌های مختلف اقتصادی، عاطفی، آموزشی و تربیتی سفارش کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۸ هزار و ۴۰۰ نیکوکار یزدی حمایت هزار و ۴۳۴ یتیم تحت حمایت را در قالب طرح اکرام و ۶ هزار و ۶۳۲ نیکوکار نیز حمایت ۲ هزار و ۳۵۴ فرزند نیازمند غیر یتیم را در قالب طرح محسنین عهده‌دار هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد با بیان اینکه حامیان نیکوکار ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طی شش‌ماهه نخست امسال به ایتام و فرزندان محسنین کمک کرده‌اند، گفت: ۲ میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان از کمک‌ها به ایتام تحت حمایت و یک میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان به فرزندان نیازمند غیر یتیم تحت حمایت کمک شد.

وی با بیان اینکه کمک‌های اهدایی برای رفع نیازهای تحصیلی، معیشتی، مسکن و درمان ایتام و محسنین هزینه می‌شود، افزود: طرح اکرام ایتام و محسنین از جمله طرح‌های حوزه مشارکت‌های مردمی این نهاد است که بر اساس آن خیران می‌توانند با پرداخت حداقل ۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه، حمایت مادی و معنوی یک یا چند یتیم و فرزند نیازمند غیر یتیم را به عنوان فرزندان معنوی خود عهده‌دار شوند.

علیزاده با بیان اینکه ۹۷ درصد از کمک‌های نقدی نیکوکاران یزدی در طرح اکرام و محسنین در سال ۹۶ به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: سال گذشته حامیان نیکوکار حدود ۹ میلیارد تومان به فرزندان معنوی خود در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین کمک کرده‌اند.