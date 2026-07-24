دیدار مومنی با وزرای شرایط اضطراری روسیه و آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس وزیران کشور کشورهای عضو بریکس در دهلینو، با وزیر شرایط اضطراری روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف درباره راههای توسعه همکاریهای دوجانبه و تبادلات تجاری گفتگو کردند. همچنین مقرر شد، نشستهای کارشناسی و فنی برای تهیه یک تفاهمنامه همکاری در حوزه مدیریت کاهش خطر بلایای طبیعی، در آینده نزدیک برگزار شود.
در ادامه وزیر کشور امروز همچنین در حاشیه اجلاس وزیران کشور، کشورهای عضو بریکس در دهلینو، با وزیر همکاریهای اضطراری آفریقای جنوبی دیدار کرد و دو طرف درباره همکاریهای دوجانبه تبادل نظر کردند.
نظر شما