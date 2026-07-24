ساختمان باقی مانده از شرکت آمازون منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۸ خود از انهدام ساختمان باقی مانده از شرکت آمازون خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم اللّه قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت قهرمان و به پاخاسته ایران اسلامی؛ حماسه قیام بی‌نظیر شما دنیا را بیدار کرده است و دعای خیر شما، پیروزی‌های درخشان رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.

رزمندگان اسلام در موج ۲۷ عملیات نصر۲، در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند.

عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام ادامه دارد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم