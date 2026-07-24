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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

ساختمان باقی مانده از شرکت آمازون منهدم شد

ساختمان باقی مانده از شرکت آمازون منهدم شد

سپاه پاسداران در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۸ خود از انهدام ساختمان باقی مانده از شرکت آمازون خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم اللّه قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت قهرمان و به پاخاسته ایران اسلامی؛ حماسه قیام بی‌نظیر شما دنیا را بیدار کرده است و دعای خیر شما، پیروزی‌های درخشان رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.

رزمندگان اسلام در موج ۲۷ عملیات نصر۲، در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند.

عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام ادامه دارد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

کد مطلب 6897430
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • صابرشیروانی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      20 7
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      درود درود بررزمندگان پرقدرت وباصلابت جمهوری اسلامی ایران به امید پروردگار که روزی فرا رسد که این دولت کثیف امریکایی جنایتکار واسرائیل ناپاک کودککش خونخوار به قدرت خداوند ورزمندگان اسلامی ایرانی از کره خاکی حذف خواهند شد خدا قوت بده به سپاه پاسدارن وارتش پرقدرت
    • بنده خدا IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      2 0
      پاسخ
      بزنید نابودشان کنید این هارو

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