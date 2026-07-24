کارخانه: الان وقت تغییر پیاتزا نیست/ تیم ملی والیبال باید جبران کند

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ اظهار کرد: انتظارات از تیم ملی بیشتر بود و توقع داشتیم که بچه‌ها و تیم در مجموع عملکرد بهتری داشته باشند. البته چه کادر فنی و چه بازیکنان تلاش خودشان را کردند اما متأسفانه نتیجه مطلوب حاصل نشد.

وی افزود: عدم نتیجه‌گیری تیم ملی دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل این بود که ما جوانگرایی کردیم و جوانگرایی تبعات خودش را دارد ما دومین تیم جوان مسابقات بودیم. از طرف دیگر شرایط جنگی اجازه نداد با تمرکز بیشتری تمرین کنیم. همه این عوامل دست به دست هم داد تا تیم نتواند انتظارات را برآورده کند. همچنین سرمربی هم دیر به تیم اضافه شد و این موضوع بی‌تأثیر نبود. شرایط جنگی وجود داشت و سرمربی تنها دو روز قبل از اعزام به تیم ملحق شد. وقتی همه این مسائل را کنار هم قرار می‌دهیم، طبیعی است که روی عملکرد تیم تأثیر بگذارد.

مشاور ارشد فنی فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: از نظر کیفیت بازی، هفته اول خوب نبودیم اما هفته دوم بهتر شدیم و روند تیم به تدریج بهتر و بهتر شد. با این حال امسال سال خاصی بود ولی اکنون دیگر مسابقات تمام شده است. از ۱۲ مسابقه، ۹ بازی را واگذار کردیم و تنها سه پیروزی به دست آوردیم که عملکرد خوبی محسوب نمی‌شود. البته همان‌طور که گفتم دلایل این نتایج مشخص است؛ طی سال‌های اخیر همواره شرایط خوبی داشتیم اما امسال شرایط جنگ، جوانگرایی و دیر اضافه شدن سرمربی بی‌تأثیر نبود.

کارخانه ادامه داد: حالا دیگر باید این نتیجه را در مسابقات پیش رو جبران کنیم. مسابقات تمام شده و نمی‌توانیم زانوی غم بغل بگیریم و بگوییم همه چیز تمام شده است. باید آسیب‌شناسی انجام شود، کیفیت کارمان را بالا ببریم و از نظر ذهنی هم ریکاوری شویم. از نظر فنی در برخی بخش‌ها ضعف داشتیم؛ در دفاع روی تور خوب نبودیم، سرویس که یکی از فاکتورهای خوب تیم ما بود امسال افت داشت و در حمله نیز در برخی مسابقات دچار مشکل شدیم. از نظر ذهنی و روانی هم در بعضی مقاطع نوسان داشتیم و با استرس بازی کردیم. همه این موارد باید برطرف شود.

وی تصریح کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا که در ژاپن برگزار می‌شود، یک بازی مهم مقابل ژاپن داریم و باید تمام توانمان را برای آن مسابقه بگذاریم. اگر بتوانیم ژاپن را شکست بدهیم و جواز حضور در المپیک را کسب کنیم، فکر می‌کنم بسیاری از این ضعف‌ها پوشانده می‌شود و جبران خواهد شد. امیدوارم این اتفاق رخ بدهد اما به شرطی که هم کادر فنی و هم بازیکنان از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود نهایت استفاده را ببرند.

مشاور ارشد فنی فدراسیون والیبال تأکید کرد: لازمه موفقیت در مسابقات قهرمانی آسیا آسیب‌شناسی است، باید مشخص شود نقاط ضعف فنی ما چه بوده و در زمان باقی‌مانده تمام تمرکزمان را روی برطرف کردن همین نقاط ضعف بگذاریم. این موضوع عملی و شدنی است؛ به شرط آنکه لیگ ملت‌ها را فراموش کنیم و از آن درس بگیریم. دستاورد این مسابقات برای ما شناخت نقاط ضعف بود. باید نقاط قوت خود را حفظ و تقویت کنیم و اجازه ندهیم نقاط ضعف انباشته شود، زیرا در مسابقات مهم، آن هم در سال المپیک، دچار مشکل خواهیم شد.

کارخانه در پاسخ به این سوال که علت نوسان عملکرد تیم ملی در جریان مسابقات چیست، گفت: ما هفته اول را بد شروع کردیم و مسابقات را با شکست آغاز کردیم. وقتی با باخت شروع می‌کنید، استرس به سراغ تیم می‌آید و این استرس باید مدیریت شود تا به ثبات لازم برسیم. این نوسانات باید با تکرار و تمرین کمتر شود. ما نباید در هیچ شرایطی تمرکزمان را از دست بدهیم و نباید امیدمان را از دست بدهیم. حتی در سخت‌ترین شرایط هم راهی جز جنگیدن و مبارزه کردن نداریم و نباید زود تسلیم شویم. ما بعضی مواقع به راحتی امتیاز می‌دادیم و بعضی مواقع امتیازات را با سختی به دست می‌آوردیم.

مشاور ارشد فنی فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: حتی مقابل ژاپن هم این توانایی را داشتیم که پیروز شویم و من معتقدم این قابلیت در تیم ما وجود دارد اما وقتی مدام با باخت مواجه می‌شوید، رسیدن به رویکرد برنده شدن سخت‌تر می‌شود. این مسائل باید مدیریت و آسیب‌شناسی شود. استرس‌ها باید شناسایی و از تیم دور شود. کادر فنی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. این برای ما یک معضل است که چرا در برخی ست‌ها می‌توانیم عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم اما در ست بعدی ناگهان افت می‌کنیم و باید این موضوع به طور دقیق بررسی شود.

کارخانه درباره ادامه همکاری با روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال، نیز اظهار کرد: دیگر زمان زیادی در اختیار نداریم. اگر بخواهیم مربی دیگری بیاوریم، او باید در این یک ماه و نیم با توانمندی‌های والیبال ایران و بازیکنان آشنا شود که کار بسیار سختی است. بنابراین به نظر من باید همچنان اعتماد کنیم. تا زمانی که پیاتزا حضور دارد، باید از او حمایت کنیم و به مسیرش ادامه دهد و به او اعتماد داشته باشیم.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم ما در مسابقات قهرمانی آسیا می‌توانیم نتایج را جبران کنیم و روند رو به رشد والیبال ایران را ادامه بدهیم. پیاتزا جزو مربیان خوب دنیاست و تا زمانی که هدایت تیم را بر عهده دارد، باید از او حمایت کنیم. والیبال ما انتظارات بالایی ایجاد کرده است.در این مسابقات عملکرد خوبی نداشتیم و می‌توانستیم بهتر باشیم اما در هر صورت تنها حدود یک ماه و نیم تا مسابقات مهم قهرمانی آسیا زمان باقی مانده است. در چنین فرصت کوتاهی بسیار سخت است که بخواهید به دنبال یک مربی جدید برویم و انتظار داشته باشید او در این مدت کوتاه می‌تواند کار خارق‌العاده‌ای انجام دهد و بازیکنان را به طور کامل بشناسد. بنابراین بهترین کار این است که از سرمربی تیم حمایت کنیم، اعتماد داشته باشیم و اجازه بدهیم بچه‌ها کارشان را انجام دهند. در شرایط فعلی وظیفه همه ما حمایت از تیم ملی است.