مجید کوهی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای عددی، از روز شنبه روند افزایش دما در سطح استان آغاز میشود و اوج آن روز یکشنبه خواهد بود. در این روز، بیشینهی دما در شهرستانهای مرکزی و شهرستان خلخال به حدود ۳۴ تا ۳۶ درجهی سانتیگراد و در شهرستانهای گرمسیر شمالی و شهرستان کوثر به ۳۸ تا ۴۳ درجهی سانتیگراد خواهد رسید.
وی افزود: در صورت تداوم روند فعلی، یکشنبه گرمترین روز نیمهی نخست مردادماه در استان خواهد بود. ازاینرو، توصیه میشود هشدار سطح زرد شمارهی ۱۶ ادارهکل هواشناسی استان اردبیل جدی گرفته شود.
کاهش موقت دما در دوشنبه و سهشنبه؛ بازگشت موج گرمای دیگر در اواخر هفته
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: انتظار میرود با تقویت جریانات شمالی، روز دوشنبه در شهرستانهای مرکزی و خلخال، و روز سهشنبه در شهرستانهای گرمسیر شمالی و کوثر، از شدت گرما تا حدودی کاسته شود؛ بااینحال، این کاهش دما موقتی است و از روزهای پایانی هفتهی آینده، با تقویت مجدد پرارتفاع جنبحارهای و تضعیف زبانههای پرفشار، روند افزایشی دما بار دیگر آغاز خواهد شد. در نتیجه، احتمال وقوع موج گرمای دیگری در اواخر هفتهی آینده برای بخشهایی از استان وجود دارد. همچنین از روز دوشنبه بر سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر افزوده خواهد شد.
پیشبینی ۱۵ روزه: دمای بالاتر از نرمال و چند دورهی گرمای محسوس
کوهی ادامه داد: بررسی خروجیهای میانمدت مدلهای هواشناسی نشان میدهد که گرایش دمای هوا در افق پیشبینی ۱۵ روزه، بهطور کلی بالاتر از نرمال اقلیمی خواهد بود. بر این اساس، علاوه بر موج گرمای پیشرو، شرایط برای وقوع چندین دورهی افزایش محسوس دما در نیمهی نخست مردادماه نیز مهیاست. البته با توجه به کاهش قابلیت پیشبینی در بازههای زمانی بلندتر، زمان دقیق، شدت و ماندگاری هر یک از این دورههای گرما، در بهروزرسانیهای بعدی مدلهای عددی با دقت بیشتری ارزیابی و اطلاعرسانی خواهد شد. با این وجود، تداوم شرایط گرمتر از نرمال برای نیمهی نخست مردادماه در سطح استان همچنان محتمل ارزیابی میشود.
توصیههای بهداشتی در پی تداوم هوای گرم
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: با توجه به تداوم هوای گرم در روزهای آینده، مدیریت مصرف آب و برق، پرهیز از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز بهویژه در ساعات اوج گرما، رعایت توصیههای بهداشتی جهت پیشگیری از گرمازدگی، و همچنین خودداری از هرگونه اقدامی که احتمال بروز آتشسوزی در مراتع، جنگلها و پوشش گیاهی خشک را افزایش دهد، اکیداً توصیه میشود.
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