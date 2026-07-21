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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

۱۲۰۰حامی جدید در آمل جذب شدند

۱۲۰۰حامی جدید در آمل جذب شدند

آمل - رئیس کمیته امداد آمل از جذب یک‌هزار و ۲۲۰ حامی جدید در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با پیوستن این افراد، تعداد حامیان فرزندان تحت حمایت این شهرستان به هفت هزار و ۹۹۶ نفر رسید.

مهدی شعبانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد واحد اکرام این نهاد در سه ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۷۱ فرزند از خانواده‌های نیازمند و آسیب‌پذیر شهرستان تحت حمایت واحد اکرام قرار دارند که از این تعداد، ۳۸۷ نفر در قالب طرح اکرام ایتام و ۶۸۴ نفر در قالب طرح محسنین از خدمات حمایتی بهره‌مند هستند.

وی از افزایش مشارکت‌های مردمی در حمایت از فرزندان نیازمند خبر داد و افزود: در سه ماهه نخست امسال، یک‌هزار و ۲۲۰ حامی جدید به شبکه حامیان این شهرستان اضافه شدند که این امر بیانگر افزایش اعتماد عمومی و مشارکت خیران در حمایت از خانواده‌های نیازمند است.

رئیس کمیته امداد شهرستان آمل با بیان اینکه مجموع کمک‌های جذب شده در واحد اکرام طی این مدت بیش از ۵۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون ریال بوده است، گفت: از این میزان، بیش از ۵۱ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال به صورت نقدی برای تأمین نیازهای معیشتی، آموزشی و رفاهی فرزندان تحت حمایت هزینه شده است.

شعبانی ادامه داد: همچنین بیش از چهار میلیارد و ۹۵ میلیون ریال کمک غیرنقدی شامل اقلام معیشتی، پوشاک و سایر نیازهای ضروری میان مددجویان توزیع شده است.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در تداوم حمایت از خانواده‌های نیازمند، اظهار امیدواری کرد با همراهی خیران، زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر به فرزندان تحت حمایت کمیته امداد فراهم شود.

کد مطلب 6895047

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