حسن اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: یک مورد آتشسوزی در محدوده حساس منطقه حفاظتشده جنگل باغ شادی حوالی ظهر جمعه در یکی از زونهای حساس منطقه رخ داد؛ محدودهای که به دلیل وجود پوشش گیاهی فصلی و ارزشهای اکولوژیک، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: به محض دریافت گزارش، نیروهای حفاظت محیط زیست در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با اقدام سریع و بهموقع، موفق شدند آتش را در همان دقایق اولیه محاصره و به طور کامل مهار کنند؛ اقدامی که از گسترش حریق و وارد آمدن خسارت گسترده به پوشش گیاهی و زیستگاههای طبیعی جلوگیری کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به بررسیهای اولیه درباره علت وقوع این حادثه اظهار کرد: آتشسوزی بر اثر بیاحتیاطی یک خانواده از استان فارس که برای گذراندن روز تعطیل به این منطقه مراجعه کرده بودند، ایجاد شده است. روشن کردن آتش در طبیعت و عدم رعایت نکات ایمنی، عامل اصلی وقوع این حادثه بود.
اکبری با قدردانی از حضور سریع و تلاش مسئول منطقه باغ شادی و محیطبانان، از تمامی شهروندان و گردشگران خواست در فصل گرما از روشن کردن آتش در عرصههای جنگلی و مرتعی، بهویژه در مناطق حفاظت شده، به طور جدی خودداری کنند.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی که پوشش گیاهی خشک و دمای هوا بسیار بالا است، کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به آتشسوزیهای گسترده و خسارتهای جبرانناپذیر منجر شود. اگر در چنین حوادثی نیروهای امدادی و حفاظتی با تأخیر به محل برسند، مهار آتش بسیار دشوار خواهد بود و خسارتهای سنگینی به منابع طبیعی و تنوع زیستی وارد میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد در پایان بر ضرورت مشارکت و مسئولیتپذیری همگانی در حفاظت از طبیعت تأکید کرد و گفت: پیشگیری از آتشسوزی، نیازمند همکاری همه مردم است و رعایت چند نکته ساده میتواند از نابودی سرمایههای ارزشمند طبیعی کشور جلوگیری کند.
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