به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام سعداوی، مدافع میانی جوان تیم فوتبال استقلال با توجه به مشمول شدن برای خدمت سربازی از جمع آبی‌پوشان پایتخت جدا می‌شود و به احتمال زیاد در فصل بیست‌وششم لیگ برتر فوتبال پیراهن ملوان بندرانزلی را بر تن خواهد کرد.

سعداوی که از بازیکنان آینده‌دار استقلال محسوب می‌شود، برای پشت سر گذاشتن دوران خدمت سربازی راهی ملوان خواهد شد؛ تیمی که در سال‌های اخیر مقصد بسیاری از بازیکنان مشمول لیگ برتر بوده است. انتظار می‌رود این انتقال به زودی به صورت رسمی از سوی دو باشگاه اعلام شود.

جدایی سعداوی در شرایطی رقم می‌خورد که استقلال تابستانی پررفت‌وآمد را پشت سر می‌گذارد و تغییرات گسترده‌ای در فهرست این تیم برای فصل جدید ایجاد شده است. پیش از این جدایی آنتونیو آدان، داکنز نازون، منیر الحدادی، یاسر آسانی، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، جوئل کوجو و موسی جنپو از جمع آبی‌پوشان قطعی شده بود و حالا سعداوی نیز به این فهرست اضافه شد.

در سوی مقابل، مدیران استقلال فعالیت خود را در بازار نقل‌وانتقالات ادامه داده‌اند و تاکنون بهرام گودرزی و محمد خلیفه را از آلومینیوم اراک به خدمت گرفته‌اند. همچنین قرارداد محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی نیز برای فصل آینده تمدید شده تا این دو بازیکن همچنان در جمع شاگردان استقلال حضور داشته باشند.

استقلال که خود را برای حضور پرقدرت در فصل جدید لیگ برتر آماده می‌کند، همچنان به دنبال جذب چند بازیکن جدید در پست‌های مورد نیاز است و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده نیز تغییرات دیگری در فهرست این تیم ایجاد شود. با این حال، جدایی ضرغام سعداوی به دلیل انجام خدمت سربازی، یکی دیگر از خروجی‌های قطعی آبی‌پوشان در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی محسوب می‌شود.

خبرگزاری مهر پیش از این و در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۵ جدایی ۵ بازیکن استقلال را اعلام کرده بود.