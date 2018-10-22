به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، مسلم محمد یاران اظهار کرد: به محض وصول گزارش، دادستان عمومی و انقلاب مانه و سملقان، در معیت مسئولان محیط زیست و فرماندهی انتظامی این شهرستان در محل وقوع حادثه حاضر و دستورهای قضایی لازم را صادر کرد.

یاران افزود: طبق بررسی‌های به عمل آمده، متهمان به قصد شکار از استان گلستان وارد منطقه حفاظت شده قُرخود واقع در سولگرد شهرستان مانه و سملقان شده و پس از مواجهه با محیط بانان، با آن‌ها درگیر شدند.

وی تصریح کرد: در این درگیری دو نفر از محیط بانان با ضربات چاقو و دیگر اشیاء سخت مورد ضرب و جرح شکارچیان مسلح، قرار گرفته و یک محیط بان نیز با شلیک اسلحه شکاری به شهادت می رسد، همچنین متهمان که دو نفر از آن‌ها در این حادثه مجروح شده بودند با استفاده از تاریکی شب از صحنه گریختند.

دادستان بجنورد تصریح کرد: در معاینات اولیه به عمل آمده از پیکر محیط بان موردنظر، مشخص شد وی با اصابت گلوله به ناحیه قلب، به شهادت رسیده است.

وی همچنین افزود: متهمان این حادثه دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شدند که پرونده قضایی تشکیل شده برای آن ها به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مانه و سملقان ارجاع و بازجویی و تحقیق از متهمان دستگیر شده آغاز شده و تا روشن شدن تمام ابعاد ماجرا، همچنان ادامه دارد.

یاران اظهار کرد: تعدادی سلاح شکاری شامل یک قبضه مینی کلاش یازده تیر، دوعدد سلاح شکاری دو لول و یک قبضه سلاح شکاری تک لول نیز از متهمین کشف و ضبط شد.