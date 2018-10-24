کاهش ۸ درجه ای دمای هوا/سیلاب در راه است

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی آخرین نقشه های پیش یابی نشان دهنده ورود سامانه بارشی از اواخر وقت روز چهارشنبه به استان است افزود: این سامانه بارشی به تناوب تا روز جمعه، سبب افزایش ابر همراه با بارش باران و رعدو برق و وزش باد شدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه از اوایل هفته آینده افت محسوس دما بین شش تا هشت درجه سلسیوس در استان پیش بینی می شود اظهارداشت: با توجه به تقویت سامانه بارشی و افزایش گرادیان فشاری طی روزهای پنج شنبه و روز جمعه، شاهد وزش باد شدید در سطح استان خواهیم بود.

صابری خاطرنشان کرد: همچنین با تشدید بارش ها طی این مدت، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نیست، لذا توصیه می شود جهت کاهش خسارات احتمالی تدابیر لازم اتخاذ شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: با توجه به افزایش بارش ها احتمال طغیان رودخانه ها و وقوع سیلاب دور از انتظار نیست به مردم توصیه می شود از تردد در حواشی رودخانه ها پرهیز کنند.