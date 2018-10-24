المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق امینی نیا مدیر آموزش و پرورش رامسر صبح چهارشنبه در افتتاح المپیاد درون مدرسه ای در دبستان فضیلت گفت: امروزه باید در شیوه های آموزش تغییرات ایجاد شود تا یادگیری جذاب و پیامی برای دانش آموزان به همراه داشته باشد زیرا مقابله کردن با تغییرات در بخش آموزش و پرورش بیهوده است و نتایج بدی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید متناسب با شرایط روز جامعه و نیازهای خانواده ها شیوه های خوبی بکار ببریم تا برای زندگی مناسب آماده شویم افزود: ورزش نیاز اصلی مدارس بوده و باید به یاد گیرندگان کمک کنیم تا در مسیر تحصیل از آن بهره برداری کنند.

امینی نیا تصریح کرد: مربیان و خانواده ها نسبت به ورزش توجه خاصی داشته باشند تا نسبت به یادگیری دانش آموزان کمک شود.

گفتنی است برگزاری المپیاد درون مدرسه ای با هدف ایجاد انگیزه در دانش آموزان در کاهش وزن و ایجاد سلامت با ورزش و صبحانه سالم برگزار می شود.