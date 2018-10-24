تولید تراشه از پروتئین سلول های انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوساینتیست، می توان با کمک ساختارهای بیولوژیکی کوچکی که سلول ها را کنار هم نگه می دارد، رایانه های آینده را کوچکتر ساخت.

گروهی از محققان روشی برای تولید تراشه رایانه با کمک سیتواسکلتون یا اسکلت سلولی ابداع کرده اند.سیتواسکلتون ها پروتئین های قالب بندی هستند که به سلول ها شکل می دهند.

محققان ادعا می کنند تراشه های سیلیکونی که در دهه ۱۹۸۰ به تولید انبوه رایانه ها کمک کردند، به زودی منسوخ می شوند.

پیش از این محققان تراشه هایی ابداع کردند که با استفاده از دی ان ای انسان ساخته می شد. اما کارشناسان دانشگاه West of England ساختار میکروسکوپی متفاوتی را برای تولید تراشه رایانه ای پیشنهاد می کنند.

سیتوکین هااز ساختارهای پروتئینی با عرض ۲۵ نانومتر به وجود آمده اند. طول این ساختارها نیز نصف یک ویروس هپاتیت است.

به گفته محققان سیگنال های رایانشی می توانند دو پروتئین آکتین و توبولین را ارسال کنند که سیتو اسکلتون را تشکیل می دهند. فرایند انتقال اطلاعات در سلول به وسیله حرکت اتم ها و الکترون ها انجام می شود. دانشمندان معتقدند با دستکاری این سیگنال ها می توان اعمال رایانشی ساده را انجام داد.

به گفته محققان در این مدل نظریه ای تازه از سیگنال ها برای تولید دروازه ای منطقی(logic gates) استفاده می شود. دروازه های منطقی یکی از واحدهای بنیادین رایانه های دیجیتالی هستند.

به گفته آنان دستگاه های حاوی سیتواسکلتون ها نسبت به تراشه های حاوی دی ان ای مزیت هایی دارند زیرا ساده تر هستند و سیگنال ها را بهتر پردازش می کنند.

اگر چنین تراشه هایی ساخته شوند، عصر جدیدی در صنعت رایانه ها به وجود می آورند که در آن تراشه ها بسیار کوچکتر و کارآمدتر خواهند بود.

سیتواسکلتون ها بسیار کوچک هستند و مقدار اندکی انرژی مصرف می کنند. به همین دلیل کارآمدتر از تراشه های سیلیکونی معمول به حساب می آیند.

همچنین برخلاف تراشه های سیلیکونی می توان آنها را به شکل ساختار سه بعدی نیز ساخت.