«منشور هدایت؛ مطالبات رهبری در حوزه دفاع مقدس» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، کتاب «منشور هدایت؛ مطالبات رهبری در حوزه دفاع مقدس» به تازگی توسط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده که در خصوص مطالب و بیانات مقام معظم رهبری در حوزه دفاع مقدس است. نظریات و دیدگاه نویسنده این کتاب حسن علایی در ادامه می‌آید:

علایی با اشاره به انتشار کتاب «منشور هدایت؛ مطالبات رهبری در حوزه دفاع مقدس» گفت: رهبر معظم انقلاب، مطالب و بیانات زیادی در حوزه دفاع مقدس داشته و دارند و به اعتقاد بنده بهترین مطالب برای تبیین موضوعات مربوط به دفاع مقدس از جانب ایشان عنوان می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مطالبی که مقام معظم رهبری در حوزه دفاع مقدس در بیش از ۳۰ سال عنوان کرده­‌اند، حاوی تبیین، توصیف، تحسین، بیان ارزش‌های دفاع مقدس است، درعین‌حال یادآور شد: در خلال بیانات ایشان در حوزه دفاع مقدس و حتی موضوعاتی غیر از دفاع مقدس، علاوه بر توصیف و تبیین‌ها، مجموعه­‌ای از مطالبات و انتظارات هم مطرح می‌شود که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می­‌گیرد.

علایی تصریح کرد: یعنی وقتی ایشان به موضوعات بسیار اساسی در حوزه مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی ورود پیدا می‌کنند؛ ضمن اینکه آن موضوع و مسئله را خوب تبیین و محاسن و معایبش را مطرح می‌کنند، سلسله مطالبات و انتظاراتی هم از مخاطبین در آن حیطه مطرح می‌کنند.

وی افزود: بنابراین اگر ما مجموعه مطالب ایشان را مورد لحاظ قرار دهیم، مطالب ایشان، ابعاد مختلفی دارد؛ که بُعد اساسی‌اش البته تبیین و توصیف است اما به اعتقاد من یک قسمت عمده مطالب مقام معظم رهبری، ناظر بر مطالبات و انتظاراتی است که ایشان در موضوع خاصی از مخاطبین دارند و در قالب بایدها و نبایدهای آن موضوع مورد نظر عنوان می­‌کنند و انتظار دارند که به آنها جامه عمل پوشانده شود.

محقق و پژوهشگر کتاب «منشور هدایت» اظهار کرد: بنده که چند سالی است در موضوعات مختلف، فعالیت می‌کنم، احساس کردم که قسمت عمده‌ای از مطالب رهبر انقلاب، ناظر بر مطالبات و انتظارات است ولی متأسفانه دست‌خوش یک نوع غفلت قرارگرفته است؛ به این معنا که مطالبات و انتظارات ایشان در موضوعات مختلفی که بیان می‌کنند، به جای اینکه جنبه عملیاتی پیدا کند و مخاطب برود و در مقام پاسخگویی قرار بگیرد، دست‌خوش غفلت قرار می‌گیرد.

وی به فرمایشی از مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ مبنی بر مطالباتشان از جوانان اشاره و بیان کرد: ایشان می‌فرمایند «ما در دیدارهای دانشجویان معمولا مطالباتی را مطرح می‌کنیم، اگر انسان مجموعه عرایضی را که من در دیدارهای دانشجویی شرکت کردم، جمع کند یک فهرستی از مطالبات این حقیر از مجموعه دانشجویان به وجود می‌آید».

علایی بابیان اینکه دفاع مقدس یکی از موضوعات بسیار اساسی است که مقام معظم رهبری بر آن پافشاری دارند، گفت: وقتی فرمایشات مقام معظم رهبری را در مورد دفاع مقدس ملاحظه می‌کنید، می‌بینید یک قسمتش مربوط به توصیف فرهنگ دفاع مقدس است، ایشان ارزش‌هایی که ملت ما در ۸ سال دفاع مقدس به وجود آوردند توصیف و تبیین می‌کنند، اما مطالباتی را هم در این حوزه مطرح می‌کنند، مطالبات معمولا از جنس آن مطالبی است که به آن عمل نشده یا کمتر عمل شده است.

وی در خصوص ویژگی‌های کتاب «منشور هدایت» عنوان کرد: در این کتاب، به دنبال توصیف و تحسین مسائل مربوط به دفاع مقدس نیستیم چراکه این موضوع، کم و بیش صورت گرفته و امکان دارد سازمان‌ها، مراکز و افراد و اشخاص به این مسئله پرداخته باشند، اما آن چیزی که متأسفانه مورد غفلت قرارگرفته، مطالبات و انتظارات ایشان در این حوزه است.

محقق و پژوهشگر کتاب «منشور هدایت» ادامه داد: بنده ظرف چند سالی که روی این موضوع وقت گذاشتم، مطالبات و انتظارات ایشان را در حوزه دفاع مقدس احصا و استخراج کردم که در ۱۰ فصل، فصل‌بندی شده است. در این کتاب، از روش جستجوی صرف استفاده نشده، بلکه همه سخنرانی‌های ایشان - چه آن‌هایی که به‌طور مستقیم با دفاع مقدس ارتباط داشتند، چه آن‌هایی که ارتباط غیرمستقیم داشتند - مطالعه و مطالبات و انتظارات از دل آن مباحث استخراج شده است.

علایی با اشاره به اینکه کتاب «منشور هدایت» قبل از انتشار به تائید دفتر مقام معظم رهبری رسیده است، در رابطه با محتوای آن بیان کرد: محتوای کتاب مجموعه سخنرانی‌های مقام معظم رهبری از سال ۹۶ به قبل است. این کتاب دارای یک مقدمه است و سپس مدخلی تحت عنوان «منشور تبیین ماهیت و ابعاد جنگ» دارد. سرفصل‌های مهم توصیفی مقام معظم رهبری در باب دفاع مقدس را به عنوان مدخل، قرار دادم تا خواننده ابتدا با نوع نگاه ایشان به دفاع مقدس آشنا شود. بعد به موضوع مطالبات و انتظارات رهبری، ورود پیدا کنیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری در مورد پیدایی، ادامه و اتمام جنگ، تحلیل‌های منحصربه‌فردی دارند که مناسب دیده شد که اجمالی از این تحلیل‌­ها جهت آشنایی هر چه بیشتر مخاطب با منظومه­‌ی فکری معظم‌­له به عنوان مدخل در ابتدای کتاب آورده شود تا مخاطب قبل از ورود به موضوع مطالبات و انتظارات آشنایی اجمالی با موضوع پیدا کند.

علایی در پایان اظهار کرد: کتاب «منشور هدایت» در واقع نقشه راهی است پیش­ِ روی محققین، نویسندگان، هنرمندان و همه مدیران و دست­اندرکاران حوزه دفاع مقدس تا بتوانند فرهنگ تاثیرگذار دفاع مقدس را بر اساس منویات مقام معظم رهبری بسط و گسترش دهند.