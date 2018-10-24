سرمایه گذاری ۷۰میلیون یورویی در نهبندان/بزرگترین پروژه پرورش شتر

مهدی بهدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سرمایه گذاری خارجی بر روی شیر شتر استان بوده است.

وی با بیان اینکه شیر شتر یک شیر دارویی بوده که دارای خواص درمانی بسیاری است، بیان کرد: خراسان جنوبی پتانسیل بالایی در این بخش دارد که باید از آن استفاده کرد.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اعلام آمادگی سرمایه گذارانی از کشور آلمان برای سرمایه گذاری بر روی شیر شتر استان، عنوان داشت: این سرمایه گذاران از دو سال قبل وارد کشور شده و در حال پیگیری این پروژه هستند.

خریداری ۵ هزار نفر شتر از آفریقا

بهدانی با بیان اینکه این پروژه بزرگترین مرکز پرورش شتر شیری به ظرفیت ۱۰ هزار نفر شتر خواهد بود، بیان داشت: در کنار این صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز دیده شده که احداث کارخانه تولید شیر خشک و صادرات آن به آلمان یکی از این پروژه هاست.

وی با اشاره به اینکه برای پرورش هر شتر یک هکتار زمین مورد نیاز است، افزود: بنابراین برای اجرای این پروژه ۱۰ هزار هکتار زمین از سوی سرمایه گذار درخواست و این زمین در شهرهای مختلف استان جانمایی و معرفی شد.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر یک قطعه زمین برای پرورش شتر در نهبندان در اختیار سرمایه گذار گذاشته شده است، گفت: در فاز نخست بالغ بر پنج هزار نفر شتر از کشورهای آفریقایی درحال خریداری توسط سرمایه گذار است.

بهدانی با تأکید بر اینکه این شترها باید در یک کشور ثالث قرنطینه و بعد وارد کشور شوند، عنوان داشت: گام نخست برای عملیات اجرایی این پروژه با خرید شترها برداشته شد و تا پایان سال وارد فاز اجرایی می شود.

وی، میزان سرمایه گذاری در این طرح را بالغ بر ۷۰ میلیون یورو اعلام کرد.