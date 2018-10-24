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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴

مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان قزوین معرفی شد

مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان قزوین معرفی شد

قزوین- در مراسمی با حضور معاون پشتیبانی بنیاد مسکن کشور گونجی به عنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور هادی درفشی معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری قزوین، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی که در استانداری برگزار شد ضمن تشکر از خدمات همتیان مدیرکل سابق، اصغر گونجی به عنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان قزوین منصوب شد.

گونجی با ۱۹ سال سابقه فعالیت در بنیاد مسکن استان قزوین در مسئولیت های رئیس ستاد بازسازی مسکن روستایی شهرهای آوج و الموت، رئیس بنیاد مسکن شهرستان قزوین و معاون عمرانی بنیاد مسکن استان خدمت کرده است.

کد مطلب 4440213

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