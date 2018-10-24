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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

روسیه: خروج از INF نشانه قصد آمریکا برای آغاز رقابت تسلیحاتی است

روسیه: خروج از INF نشانه قصد آمریکا برای آغاز رقابت تسلیحاتی است

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه می‎گوید خروج آمریکا از پیمان منع موشک‎های هسته‎ای میان‌برد گامی خطرناک و به منزله تمایل برای آغاز رقابت تسلیحاتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) را گامی به‌شدت خطرناک توصیف کرد و گفت چنین اقدامی به منزله تمایل واشنگتن برای آغاز رقابت تسلیحاتی جدید است.

وی در این باره گفت: این نیت به‌شدت خطرناک است و به منزله اعلام برنامه برای ورود به نبرد تسلیحاتی از راه افزایش سلاح‌های مربوطه است.

پسکوف همچنین تاکید کرد در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، روسیه نیز طبیعتاً به منافع امنیت ملی خود فکر خواهد کرد.

به گزارش مهر، ترامپ روز شنبه این هفته با متهم کردن روسیه به نقض پیمان منع موشک‌های هسته ای میان برد، اعلام کرد که آمریکا از این پیمان خارج می شود.

در این میان، روسیه با رد ادعای ترامپ، اعلام کرده خروج از این پیمان خطرناک است و مسکو با اقدام آمریکا مقابله به مثل می کند.

کد مطلب 4440395
مریم خرمایی

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