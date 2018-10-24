وحید جلیلوند: در هیچ شورایی در بنیاد سینمایی فارابی عضویت ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این روزها منابع خبری غیررسمی از حضور وحید جلیلوند در شورایی در بنیاد سینمایی فارابی خبر دادند که اعضای این شورا به بررسی فیلمنامه های ارسالی به فارابی برای دریافت وام می پردازند و مشخص می کنند که فیلمنامه ای شاخصه دریافت وام را دارد یا ندارد و یا چه میزان وام به آن تعلق می گیرد، وحید جلیلوند این موضوع را تکذیب کرد.

وحید جلیلوند در این باره به مهر گفت: من مطلقا با هیچ یک از شوراهای رسمی و غیررسمی دولتی و غیردولتی همکاری نداشته و ندارم.

پیرو درج این خبر منیژه حکمت کارگردان و تهیه کننده در گفتگویی به نقد این موضوع پرداخت که نباید فیلمسازان در نقش ممیز در شوراهای دولتی حضور یابند. همچنین علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در گفتگویی پاسخ منیژه حکمت را داد ولی در سخنانش درباره حضور سه چهره سینمایی شامل وحید جلیلوند، رسول صدرعاملی و آیدا پناهنده صحبتی نکرد که این سکوت اینگونه برداشت شد که اصل آن خبر غیررسمی درست بوده است.