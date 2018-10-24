منیژه حکمت: در ۲ سال اخیر حمایتی از فارابی دریافت نکرده ام

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش مصاحبه ای از منیژه حکمت در یکی از رسانه ها منتشر شد که حاوی اعتراض این کارگردان نسبت به نحوه فعالیت بنیاد سینمایی فارابی بود. در پاسخ به این اظهارات، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز صبح امروز چهارشنبه دوم آبان ماه در گفتگویی اعلام کرد منیژه حکمت نباید به سینماگران توهین کرده و آنها را سانسورچی بنامد و در کنار آن اعلام کرد که بنیاد سینمایی فارابی بارها از پروژه های این کارگردان حمایت کرده است. وی جزییات این حمایت را نیز رسانه ای کرد.

در همین راستا منیژه حکمت طی تماسی با خبرگزاری مهر، توضیحاتی را درباره اظهارات مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ارایه کرد.

منیژه حکمت کارگردان و تهیه کننده سینما گفت: در پاسخ به علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی باید بگویم که من یک حرفه ای هستم و باری به هر جهت درباره سینما نه حرف می زنم و نه گام برمی دارم.

وی با رد میزان حمایت های فارابی از پروژه هایش تاکید کرد: مدیرعامل فارابی در مصاحبه ای از حمایت های این نهاد برای ساخت فیلم هایم گفته این در حالی است که برای ساخت «جاده قدیم» آخرین فیلم سینمایی ام بارها درخواست وام کردم که قائم مقام این بنیاد نقش بازدارنده ای در این امر داشت. صندوق اعتباری هنر در ابتدا قرار بود ۴۰ درصد از بودجه ساخت فیلم را تامین کند اما این مبلغ اواسط فیلمبرداری به ۲۰ درصد رسید.

حکمت از مدیرعامل بنیاد سینمایی خواست که اعلام کند طی ۲ سال اخیر به چه کارگردان ها و پروژه هایی وام داده و از آنها حمایت کرده و دلیل آن چه بوده است.

وی تاکید کرد: تاکید می کنم که در طول مدیریت علیرضا تابش هیچ حمایت مالی دریافت نکرده ام. در زمینه حمایت های مالی که برای پروژه های قبلی من از سوی بنیاد سینمایی فارابی صورت گرفته بود هم همه مبالغ را پس داده ام.

کارگردان فیلم «جاده قدیم» در بخش دیگری از صحبت های خود به مساله حضور هنرمندان در تیم مشاوره فیلمنامه بنیاد سینمایی فارابی برای دریافت وام اشاره کرد و توضیح داد: معتقدم کسی که نقش هنرمند دارد، نمی تواند در جایگاه دولتی به تفکر یک عده ای که می خواهند فیلم بسازند، اصلاحیه وارد یا آن را رد و تایید کند.

این تهیه کننده در پاسخ به این پرسش که آیا خودش تا بحال در شوراهای مشورتی دولتی حضور داشته است یا خیر، گفت: من هیچگاه عضو هیچ یک از این شوراها نبوده ام و به عنوان یک فیلمساز فکر نمی کنم اندیشه و نگاه سینمایی من برتر از همکارانم است تا بخواهم برای آنها نسخه بپیچم.

وی همچنین در جواب این سوال که اگر سینماگران در این شوراها حضور نداشته باشند پس چه کسانی می توانند با آگاهی درباره سینما نظر دهند، ادامه داد: بنیاد فارابی باید فیلمنامه را بخواند و برای حمایت از تولید آن تصمیم بگیرد، نه اینکه برای حمایت از تولید شرایط ممیزی فیلم را فراهم کند.

این تهیه کننده سینما در پایان اعلام کرد: البته باتوجه به شناختی که من از سینماگران مستقل از جمله آقای جلیلوند و خانم پناهنده دارم بعید می دانم آنها در جایگاه رد یا تایید فیلمنامه ها با یک نهاد دولتی همکاری کنند و بهتر است فارابی درباره این موضوع رسما اطلاع رسانی کند.