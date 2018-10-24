تکالیف مدارس با اهداف تعلیم و تربیت فاصله دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده معاون اموزش ابتدایی در گردهمائی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور، ضمن قدردانی از مدیران کل آموزش و پرورش استان ها که برنامه ها را با جدیت پیگیری می کنند، اظهار کرد: اکثر استان ها درباره حذف کتاب های کمک درسی و آزمون ها با توجه به رویکرد وزارت خانه به خوبی اقدام کرده اند و هدف تغییر رویکرد از حافظه محوری است.

وی افزود: در آذر ماه معاونت آموزش ابتدایی به طور مشترک با شورای عالی، نشستی با حضور مدیران کل استان ها خواهیم داشت که در آن درباره برگزاری اولین همایش هویت کودکان ایرانی بحث و بررسی خواهد شد.

معاون اموزش ابتدایی با بیان اینکه از مدیران کل استان ها بابت پوشش پیش دبستانی تشکر و قدردانی می کنم، خاطرنشان کرد: برنامه تکالیف مهارت محور در حقیقت پیگیری همان رویکردهای اساسی وزارتخانه است که از حافظه محور به سمت یادگیری و تعلیم و تربیت مهارت محور برویم و متاسفانه تکالیفی که در مدارس از دانش آموزان می خواهند با اهداف تعلیم و تربیت فاصله دارد و انجام تکالیف به صورت سنتی آسیب های زیادی بر فرایند آموزش در دانش آموزان داشته است.

حکیم زاده تاکید کرد: این تصور اشتباهی است که معلم فقط باید در کلاس آموزش بدهد و دانش آموزان با بار انبوهی از تکالیف به خانه برود و خانواده به تنهایی مسئول یادگیری باشد.

وی با اشاره به ارزشیابی کیفی، گفت: در ارزشیابی کیفی توصیفی باید دانش آموز در فرایند یاددهی و یادگیری با حضور معلم تکالیف را انجام دهد تا نقاط ضعف مشخص شود اما متاسفانه معلمان این ارزشیابی را فقط در تغییر نمره دهی می دانند و این باعث شده که کتاب های کمک درسی ورود پیدا کنند و بستری برای بی عدالتی آموزشی شکل بگیرد چرا که خانواده ای که توان مالی دارد کتب کمک درسی برای فرزند خود تهیه می کند.

معاون آموزش ابتدایی در ادامه افزود: بر اساس پژوهش های انجام شده نقش تکلیف در پایه های پایین بسیار کم است و ارزش یادگیری کمی دارند و تجربه نشان داده است که تکلیف زیاد نقشی در آموزش ندارد و فرصت های خارج از مدرسه که زمان خوبی برای تعمیق یادگیری است را از بین می برد و در طرح تکالیف مهارت محور معلم تکالیف دانش آموز را در کلاس درس نظارت می کند و در ساعات خارج از کلاس تکالیف محور به دانش آموز می دهد.

حکیم زاده تصریح کرد: آموزگاران در خصوص این طرح آموزش دیده اند و البته بسته هایی نیز آماده شده است که معلمان می توانند با توجه به هر درسی تکلیف مهارتی آن را تهیه کند.

معاون آموزش ابتدایی در پایان گفت: امیدوارم که در اجرای این طرح خانواده ها همکاری خوبی داشته باشند و یکی از محورهای افزایش آگاهی خانواده ها این است که در دوره های آموزش خانواده این مسئله مطرح شود و ابعاد آن تبیین شود.

امروز به تحقق تحول نیاز داریم

حیدر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در این گردهمایی گفت: کتاب درسی مهم‌ترین منبع یادگیری است و سازمان پژوهش‌ها باید به منابع چند تألیفی و چندرسانه‌ای برسد.

وی بابیان اینکه آموزش‌ و پرورش در اجرای سند تحول تکلیفش مشخص‌شده است، اظهار کرد: در حال حاضر بهترین اقدام در آموزش‌ و پرورش، تلاش برای این است که تمامی منابع را هم سو و ‌هم‌جهت کنیم تا به اهداف و آرمان‌ها در سند تحول دست پیدا کنیم و ما امروز به تحقق تحول نیاز داریم.

وی افزود: در سازمان پس از پژوهش و تحقیقات متعدد، مدل رهبری اثربخش ترسیم‌ شده است که هدف آن داشتن تصویر جامع و بسیج تمام منابع برای دست‌یابی به تصویر کلان و نهایی است و با مدیریت پژوهش، توسعه منابع انسانی، توسعه ارتباطات به کمک شش سیاست راهبردی سازمان همچون ماندگاری کتب درسی، چندتالیفی و چندرسانه‌ای و چابک سازی برنامه درسی مؤلفه‌های مدل را محقق می‌کنیم تا به افزایش کیفیت آموزش برسیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: سیاست، هدف و برنامه نیست و سیاست‌گذاری راهبردی در آموزش‌ و پرورش مهم است؛ سیاست مجموعه‌ای از قوانین است تا تمامی منابع و ظرفیت‌ها همسو در راستای اهداف سازمان به کار گرفته شود؛ سیاست کمک می‌کند تا ارتباط افقی در سازمان تقویت شود و از جزیره‌ای عمل کردن جلوگیری شود.

تورانی با اشاره به اینکه تولیدات را باید با نیازهای سازمان انطباق بدهیم، اظهار کرد: کتاب درسی مهم‌ترین منبع یادگیری است و سازمان باید به چند تألیفی و چندرسانه‌ای برسد؛ باید دقت کنیم تا ضمن اینکه کتاب قوی و استاندارد داشته باشیم به چند تألیفی برسیم و از ظرفیت همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید به کمک گرفته شود.

وی در ادامه گفت: چابک سازی برنامه درسی برای سبک شدن و غنی شدن محتوای آن است و آنچه در سازمان تولید می‌شود، برای محقق شدن به کمک نیاز دارد که مدیران مدرسه و معلمان نقش مهمی در این تحقق دارند.

تورانی با اشاره به برنامه ویژه مدرسه، خاطرنشان کرد: برنامه ویژه مدرسه و اطلاعات آن در سایت سازمان بارگذاری شده است و چارچوب آن آماده‌شده است.

رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: در سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی تأکید شده است که تفویض اختیار به مدرسه صورت بگیرد و مدیران مدارس می‌توانند از این برنامه ویژه استفاده کنند و البته برنامه ویژه مدرسه به‌طور آزمایشی اجرا خواهد شد.

تورانی تصریح کرد: برای غنی شدن آموزش کتاب محیط‌زیست پایه یازدهم با سازمان آب در استان‌ها هماهنگی شده است که تمامی همکاری‌ها برای آموزش بهتر دانش آموزان انجام بگیرد و استان‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

۶۰ ساعت مهارت در سه پایه آموزش داده می شود

عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه نیز در این گردهمایی با اشاره به سیاست وزارت آموزش‌ و پرورش در مورداجرای کامل و مطلوب سند تحول بنیادین اظهار کرد: باید مفاهیم انتزاعی سند تحول را کاربردی کنیم و دست‌یابی به حیات طیبه در سند را پیگیری کنیم و مراتب حیات طیبه در طول ۱۲سال تحصیلی همان اجرای کامل ساحت‌های شش‌گانه سند تحول است و تأثیرات شش ساحت بر دانش آموزان از منظر اهداف دوران تحصیلی خواهد بود و جلوه آن شش ساحت در اهداف دوره تحصیلی، دروس و کلاس درس خواهد بود و اگر با دقت و کارشناسانه به سند تحول نگاه شود استفاده‌های فراوانی می‌توان گرفت چراکه در سند دو حوزه تأکید شده است؛ حوزه اجرا و عمل و یک حوزه مراتب تربیت است.

وی با بیان اینکه مدیران در آموزش‌ و پرورش یا کارشناس هستند یا مدیر و یا هم کارشناس و هم مدیر هستند و ممکن است هیچ‌کدام نباشند، گفت: در آموزش‌وپرورش تأکید این است که مدیران کارشناس نیاز است چراکه شناخت آموزش‌ و پرورش به‌سادگی ممکن نیست و باید مدیران کاملاً با سطوح مختلف آموزش‌وپرورش آشنا باشند و اقدام کارشناسی انجام دهند.

عمادی با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در آموزش‌ و پرورش، اظهار کرد: گفتمان وزیر آموزش‌ و پرورش و کلیدواژه‌های تحول در نظام آموزشی مهارت است و حلقه گمشده ما دانش نیست، بلکه مهارت است. خوشبختانه در کشور ما در تمام سطوح مدیریتی، تأکید بر مهارت‌آموزی است و اینکه در معاونت آموزش ابتدایی تصمیم گرفته‌شده است که مدارس از تکلیف رونویسی به سمت تکلیف مهارت محور پیش بروند، تأکیدی بر این گفتمان است.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه تصریح کرد: طرح ایران مهارت در حقیقت ورود مهارت‌آموزی به متوسطه دوره اول تحصیلی است و این طرح برنامه مشترک وزارت آموزش‌ و پرورش با وزارت کار است و هدف این است که دانش آموزان از نزدیک، مهارت‌های حرفه‌ای و شغلی را تمرین و تجربه کنند.

وی در ادامه گفت: سال گذشته در ۸استان طرح ایران مهارت را داشتیم و در سال تحصیلی جاری طرح ایران مهارت در تمامی استان‌ها اجرا می‌شود و استانداردسازی مهارت‌ها با کمک سازمان فنی حرفه‌ای تدوین‌شده است.

عمادی خاطرنشان کرد: در طرح ایران مهارت در متوسطه دوره اول به میزان ۶۰ ساعت، مهارت‌ها در طول سه‌پایه آموزش داده خواهد شد و مدرسان در مرحله اول معلمان درس کار و فناوری هستند و درصورتی‌که که نتوانیم معلمان موردنیاز را تأمین کنیم از مربیان سازمان فنی حرفه‌ای استفاده خواهیم کرد.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه بابیان اینکه در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش هدف‌گذاری ۳۸درصد بوده است، اظهار کرد: برای فرهنگ‌سازی در این بخش باید تلاش کنیم که البته به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی نیاز است و سازمان نوسازی تعهداتی برای ارتقای سطح تجهیزات متقبل شده است.

عمادی در پایان گفت: در دی‌ماه ۹۷ تصحیح اوراق امتحانی به‌ صورت تماماً الکترونیکی خواهد بود و فقط در پایه دوازدهم نظری دروس امتحانی نهایی داریم.