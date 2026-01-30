دشمن به دنبال یاس آفرینی؛ جراحی اقتصادی دولت امیدوار کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) ضمن اشاره به حوادث اخیر و حضور نظامی آمریکا در منطقه بیان کرد: امروز دشمن فاسد ظالم جمهوری اسلامی و رهبری معظم انقلاب اسلامی و ملت سازش ناپذیر ایران اسلامی را مخیر بین تسلیم یا شهادت می کند.

وی افزود: در روزهای اخیر ناوهای هواپیما بر و کشتی های جنگی آمریکا به سوی خلیج فارس و دریای عمان گسیل شده است تقاضا دارد که انرژی هسته ای را ایران کاملاً به صفر برساند و تمام مواد غنی شده را باید تحویل بدهد و برد موشک ها را به زیر ۳۰۰ کیلومتر برساند همچنین ملت ایران دست از حمایت ملل مسلمان بردارد و این خیالی باطل است.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه جمهوری اسلامی مانند برخی کشورهای دیگر نیست که گوش به فرمان آنها بدهد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی مسائلی را پشت سر گذاشته که به مراتب سخت تر از تنگناهای گذشته است.

وی با اشاره به اینکه ما امروز در قیاس با زمان جنگ اصلا مشکلی نداریم و این برهه ها اصلا قابل قیاس نیستند، گفت: ما زمانی در جنگ با ۳۰ کشور در دنیا در نبرد بودیم، در تهران منافقان مردم را ترور می کردند و حتی از ساده ترین امکانات هم بهره نمی بردیم لذا مشکلات امروز ما اصلا با آن روزهای دهه ۶۰ قابل قیاس نیست.

امام جمعه آرادان همچنین با بیان اینکه اصلا نباید ترسی به دل راه داد، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع بسیجیان چندی قبل بیان کردند که نه ترسی از آینده داشته باشید، نه نگرانی از گذشته داشته باشید زیرا شما برتر و پیروز هستید اگر مومن باشید.

شریفی نیا با اشاره به اینکه دشمن می خواهد یاس آفرینی کند در صورتی که مشکلاتی که امروز در کشور وجود دارد حل خواهد شد، بیان کرد: نوسانات قیمت ها در روز های آتی با تلاش مسئولان حل خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان ولی فقیه در استان های کشور دیداری با رئیس جمهور داشتند و پزشکیان در این دیدار توضیحات امیدوار کننده ای درباره این جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی داده است