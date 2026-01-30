نگاه زنانه به سینمای ایران در «فیلم فجر» با «سینمابانو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل دوم برنامه «سینمابانو» از یکشنبه ۱۲ بهمن روی آنتن شبکه تهران می‌رود که در این برنامه قرار است افزون بر مرور متن و حواشی چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر، مفهوم میهن و هویت ملی و نسبت آن با زن در آثار سینمایی مرور شود.

بررسی نقش سینمای بانوان ایران در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر هم از دیگر مسائل مطرح شده در «سینمابانو» است.

این برنامه با تهیه‌کنندگی و اجرای مونا اورعی، کارگردانی هنری محمد پیوندی و سردبیری سحر قناعتی حوالی ساعت ۱۸:۳۰ مهمان نگاه مخاطبان شبکه تهران می‌شود.