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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

بختیاری: فضای مجازی سلاح اصلی دشمن است

بختیاری: فضای مجازی سلاح اصلی دشمن است

چناران- امام جمعه چناران فضای مجازی را سلاح اصلی دشمن دانست و گفت: دشمن در شبکه‌های مجازی خارجی کلاسهای درس شیطانی را برای فریب جوانان برپا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چناران با اشاره به اهمیت انس با قرآن در تربیت معنوی جامعه اظهار کرد: مداومت بر تلاوت سوره‌های مسبحات یعنی سوره‌هایی که با تسبیح الهی آغاز می‌شوند و سوره مبارکه اسراء طبق روایات معصومین، راهگشای درک محضر امام زمان (عج) است البته این تلاوت نباید صرفاً زبانی باشد بلکه باید با تدبر و عمل به محتوا همراه شود تا حقایق این سوره‌ها در شخصیت وجودی انسان با حقیقت امام زمان (عج) معنا پیدا کند.

امام جمعه چناران سیره مهدوی و یاران حضرت را محور کلیدی تربیت معنوی دانست و بیان کرد: فهم مضامین این سوره‌ها، جهان‌بینی انسان را توحیدی کرده و عدالت‌خواهی را به باوری راسخ تبدیل می‌کند.

وی افزود: افراد پیروز در حزب‌الله ویژگی هایی چون ایمان راسخ، عدم ضعف در برابر مشکلات، انفاق در راه خدا، تعهد عملی و استقامت دارند که نور هدایت در چهره آنان متجلی است.

بختیاری با انتقاد از عملکرد برخی چهره‌های مشهور تصریح کرد: برخی سلبریتی ها که با پول نظام و بیت‌المال به شهرت رسیده‌اند، نباید به نظام لگد بزنند و مردم را بدبین کنند لذا این افراد در بین مردم جایگاهی ندارند و باید خسارات وارده را جبران کنند.

امام جمعه چناران فضای مجازی را سلاح اصلی دشمن دانست و تاکید کرد: دشمن در شبکه‌های مجازی خارجی کلاسهای درس شیطانی را برای فریب جوانان برپا کرده اند بنابراین مطالبه جدی ما از رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه این است که این شبکه های مجازی خارجی را مدیریت کرده و شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنند تا از وارونه جلوه دادن حقایق جلوگیری شود.

وی با خطاب قرار دادن سران غرب تصریح کرد: به اتحادیه اروپا می‌گوییم که شما مزدوری خود را برای صهیونیستها ثابت کردید اما بدانید که در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با ایران بزرگ و نظام مقتدری طرف هستید و دشمنان باید بدانند اگر کوچکترین حرکتی از سمت آنان صورت گیرد، تل‌آویو را شخم خواهیم زد.

بختیاری با اشاره به وعده‌های الهی در سوره اسراء درباره فساد بنی‌اسرائیل گفت: گرفتاری‌های امروز عالم از ظلم صهیونیستها نشأت می‌گیرد اما خداوند وعده داده که اگر به فساد برگردید، ما قوم حزب الهی و نسل سلمانی ایران را مجهز و قدرتمند و تجهیز خواهیم کرد و این پرچم را در کل عالم به اهتزاز در خواهیم آورد برای همین ایرانیان را خداوند در کل عالم حاکم کرد و به عنوان یاوران امام زمان با فرماندهی ایشان سرنوشت کل عالم به دست ایشان خواهد رسید.

کد مطلب 6735306

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