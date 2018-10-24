محمد خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا امروز چهارشنبه بیش از ۲۵ هزار و ۵۰۰ لرستانی برای دریافت ویزای اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: ۸۰ درصد این زائران ویزای خود را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه فرآیند تحویل مدارک و ثبت نام تا دریافت ویزای اربعین در استان به کمتر از ۴۸ ساعت رسیده است، تصریح کرد: سرعت عمل صدور ویزا به شکلی است که زائران اربعین از هر بخش، شهر و شهرستانی می توانند ۴۸ ساعته ویزای خود را دریافت کنند.

فرآیند ثبت نام در ۶۰ دفتر زیارتی و دفاتر پست در حال انجام است

مدیرکل حج و زیارت لرستان با تاکید بر اینکه فرآیند ثبت نام برای دریافت ویزا در ۶۰ دفتر زیارتی و در دفاتر پست همه شهرها و بخش های استان در حال انجام است، افزود: تا پایان روز چهارم آبان ماه دفاتر آماده دریافت مدارک برای ثبت نام ویزای اربعین هستند.

هیچ دفتری مجاز به دریافت وجه نقد از زائران نیست

خسروی با اشاره به اینکه پاسپورت دارای ۶ ماه اعتبار، یک قطعه عکس و ۲۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان پول برای ثبت نام ویزای اربعین نیاز است، خاطرنشان کرد: وجه دریافتی از زائران به صورت الکترونیکی دریافت می شود و هیچ دفتری مجاز به دریافت وجه نقد از زائران نیست.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در این چند روز نیز همه زائران اربعینی که از لرستان اعزام شده اند با صحت و سلامت به عراق رسیده اند و زیارت کرده اند.

زائران دریافت ویزا را به روزهای پایانی موکول نکنند

مدیرکل حج و زیارت لرستان با بیان اینکه کسانی که از طریق سامانه سماح ثبت نام می کنند بیمه نیز هستند و پوشش بیمه ای برای آنان از ۲۰ کیلومتر مانده به مرز تا زمان حضور در عراق و در برگشت ۲۰ کیلومتر داخل خاک کشور اعمال می شود، یادآور شد: همچنین این زائران از خدمات پزشکی ۴۰ مرکز هلال احمر در خاک عراق بهره مند هستند.

خسروی با تاکید بر اینکه از زائران حسینی می خواهیم دریافت ویزا را به روزهای پایانی موکول نکنند، افزود: وصول وجه نقدی غیر از مبلغ اعلامی، نداشتن مجوز از سوی حج و زیارت، تاخیر بیش از ۷۲ ساعت در تحویل ویزای زائران همه از موارد تخلفی است که دفاتر ممکن است داشته باشند؛ لذا از مردم می خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به حج و زیارت و یا دفاتر زیارتی مجاز اعلام کنند.

وی در پایان به زائران توصیه کرد که به صورت جمعی به زیارت بروند و از سفر فردی خودداری کنند، ارز و پول مورد نیاز را به همراه داشته باشند و در موکب های رسمی اسکان یابند.