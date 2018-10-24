همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بناب ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب امسال وارد بیستمین دوره خود می شود و برگزاری منظم و همه ساله همایش باعث شده دوچرخه بناب به یکی از برندهای این شهرستان تبدیل شود.

امین رفیعی با بیان اینکه برگزاری این همایش فرهنگ سازی بوده و سلامت مردم، کاهش آلودگی و ترافیک شهر تأثیر بزرگی دارد؛ افزود: از موضوعی که در برگزاری این همایش ها از آن غافل هستیم بحث ایجاد شادابی و نشاط اجتماعی است.

وی تصریح کرد: برگزاری این گونه همایش ها باعث می شود نشاط اجتماعی در جامعه تقویت شود و تحقق این امر در شرایط امروزی جامعه از ضروریات است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات مسئولان اداره ورزش و جوانان شهرستان در خصوص هماهنگی های صورت گرفته برای برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر همایش و همچنین تأمین جوایز با اظهار امیدواری تأکید کرد: با تلاش و همکاری مسئولان و مردم شاهد هرچه بهتر برگزار شدن همایش دوچرخه سواری امسال خواهیم بود.

بناب شهر دوچرخه است

این گزارش حاکی است، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب نیز در این نشست با ارائه گزارشی از تمهیدات اتخاذ شده برای برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب گفت: بیستمین همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب در «بناب شهر دوچرخه» با حضور رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشور و همچنین سایر مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی روز جمعه چهارم آبان ماه در سطح شهرستان بناب برگزاری خواهد شد.

سیدمجید یزدانی افزود: در این همایش بزرگ بیش از ۱۸۰ قلم کالا به قید قرعه بین شرکت کنندگان توزیع خواهد شد که یکصد دستگاه دوچرخه از جمله جوایز این همایش است.

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از فرماندار و سایر مسئولان شهرستان، مدیران صنایع و واحدهای تولیدی که در امر برگزاری این همایش مساعدت کرده اند، اظهار امیدواری کرد مردم بناب روز جمعه چهارم آبان ماه با حضور گسترده در خیابان های این شهرستان برای بیستمین بار«بناب شهر دوچرخه» را در سطح شهرستان طنین انداز کنند.