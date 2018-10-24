گردشگری اولویت توسعه گیلان/نقاط ضعف‌ و قوت گردشگری شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی گیلان که در سالن اجتماعات بانک ملی در رشت برگزار شد، اظهارکرد: استان گیلان دارای ظرفیتهای بسیاری در حوزه گردشگری است و میتواند محور توسعه کشور قرار گیرد.
سالاری با اشاره به اینکه در سال جاری حوزه گردشگری محور توسعه استان گیلان است، افزود: سازمان میراث فرهنگی باید مطالبهگر بوده و با حمایت از سرمایهگذاران برای توسعه حوزه گردشگری و ایجاد اشتغال در این بخش با جدیت از ظرفیت همه دستگاهها استفاده کند.
وی خواستار شناسایی نقاط ضعف و قوت گردشگری در گیلان شد و تصریح کرد: باید نارساییهای این حوزه را شناسایی کرده و برای رفع آن نیز برنامه ریزی و تلاش شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه صنعت گردشگری یکی از مهمترین عوامل رشد برای رونق اقتصاد کشور است، اظهارکرد: باید با برنامهریزی مناسب و کاربردی اولویتهای حوزههای گردشگری در گیلان مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی در ادامه به فضای اداری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان نیز اشاره کرد و افزود: معتقدم که این اداره کل باید با توجه به عنوان خود در یک ساختمان تاریخی مستقر شود.
ثبت جنگلهای ۷ هزار ساله هیرکانی گیلان در یونسکو
در ادامه این مراسم مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان به توسعه و رشد زیرساختها در حوزه گردشگری در این استان اشاره کرد و گفت: کشورهایی که گردشگری را مبنای توسعه خود قرار داده اند در نخستین گام به ایجاد زیرساختهای مناسب با این حوزه توجه کرده اند.
شهرود امیرانتخابی با بیان اینکه یکی از اولویتها و اهداف این اداره کل برنامهریزی برای جذب گردشگر خارجی است، ادامه داد: به منظور ارزآوری و رونق گردشگری باید بستر و شرایط ورود گردشگران خارجی در گیلان فراهم شود.
امیر انتخابی همچنین از ثبت جنگلهای ۷ هزار ساله هیرکانی گیلان و ثبت جنگل های ماسوله خبر داد و گفت: در هفته های آتی جمعی از یونسکو برای ثبت جنگلهای هیرکانی به گیلان سفر می کنند که امیدواریم این فرایند هرچه سریعتر انجام شده و این جنگل ها ثبت جهانی شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به تدوین طرح جایگزینی اقتصاد گردشگری افزود: گیلان به عنوان پایلوت اجرای این طرح است.
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