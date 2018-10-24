به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن فری بِیکن، مقامات آگاه در دولت آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کردند که ترامپ دسترسی ایران به سیستم «سوئیفت» (انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی) را قطع نمی کند.

بر اساس اعلام این رسانه، متحدان اروپائی آمریکا با هدف ادامه تبادلات تجاری با ایران، بر ترامپ رئیس جمهوری این کشور فشار آورده تا «سوئیفت» یعنی یک سیستم پیام رسان مالی مستقر در بلژیک را برای استفاده تهران بازنگهدارد.

مقامات آگاه در دولت آمریکا در این خصوص گفته اند که اقدام دولت ترامپ در این راه «امتیاز ویژه» واشنگتن به کشورهای اروپایی به شمار می آید.

واشنگتن فری بِیکن این رویداد را موجب ناامیدی تندروهای کنگره آمریکا می داند که بازماندن این شاهراه حیاتی را برای نظام مالی ایران مهم دانسته و مدعی اند که تهران از این طریق به تروریسم کمک خواهد کرد!

لازم به ذکر است، «سوئیفت» سرواژه ایست که معادل «انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی» بوده و تراکنش‌ های مالی جهانی را تسهیل می‌ کند.