به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه هشدار داد که استقرار موشکهای میانبرد آمریکا در کشورهای اروپایی به تشدید اوضاع در منطقه منجر خواهد شد و ما این شرایط را زیرنظر خواهیم داشت.
هشدار پوتین در ارتباط با افزایش حساسیتهای روسیه نسبت به استقرار موشکهای آمریکایی در اروپا پس از آن اعلام میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به تازگی از تصمیم کاخ سفید برای خروج از «پیمان منع کاربرد تسلیحات هستهای میانبرد» خبر داده است.
ترامپ نقض این پیمان را از سوی روسیه طی سالهای گذشته علت این تصمیم عنوان کرده، هرچند دلایل و مصادیقی در این ارتباط ارائه نداده است.
علاوه بر واکنش منفی روسیه به خروج آمریکا از «پیمان منع کاربرد موشکهای هستهای میانبرد»، کشورهای اروپایی نیز پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد را یکی از اصلیترین مکانیزمهای کنترل تسلیحات عنوان کرده و از خروج آمریکا و شروع رقابت برای تولید تسلیحاتی و استقرار نسل جدیدی از موشکهای ایالات متحده در قاره اروپا نگران هستند.
نظر شما