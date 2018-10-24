سرمایه گذاری ۸۱ میلیارد تومانی برای زیرساخت های گردشگری در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری استان ایلام اظهار داشت: موضوع راهپیماییاربعین که وجود دارد در یک مقطع زمانی است اما علاوه بر آن زائرانی که در طول سال سفر خواهند داشت و از این استان عبور خواهند کرد، فرصت بسیار خوبی ست که بتواند به گردشگری ایلام کمک کند.

وی افزود: ما باید این سفر عبوری زائران را تبدیل کنیم به سفری که همراه با توقف و مزیت برای استان نیز باشد، گردشگری مذهبی در کشور به صورت عامه یک بخشی از گردشگری ما را تشکیل می دهد به واسطه شهرهای زیارتی ما اما مختصاتی که اینجا وجود دارد محل عبور و خروج زائران از مرز است.

وی عنوان کرد: در این زمینه مقداری کارهای متفاوت تری باید انجام دهیم اگر چه اقداماتی که امسال در استان ایلام انجام شده فروشگاه ها و نمایشگاه های صنایع دستی را در مسیر عبور زائران قرار دادند و در برگشت بیشتر مراجعه خواهد شد، در مقیاس کلی باید برای گردشگری با توجه به ظرفیت های تاریخی و طبیعی برنامه ریزی محدودی داشته باشیم تا این استان بیشتر برخوردار شود و بخشی مربوط به گردشگری زیارتی خواهد بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بیان داشت: هم اکنون برای زیرساخت ها در استان ایلام ۴۸ پروژه در حال اجرا داریم، ۸۱ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری است که برای این امر اتفاق می افتد و به مرور به بهره برداری می رسند.

وی تصریح کرد: دو هتل در این مجموعه پروژه ها است، اما مهم تر از آن و در مقیاس کشور الان وضعیت زیرساخت های ما به گونه ای نیست که بگوییم ایراد گردشگری ما واسطه نبود زیرساخت است، گردشگری بخشی است که به رویداد محوری معروف است.

وی افزود: در خصوص موضوع دفاع مقدس که یکی از اتفاقات تاریخی سراسر کشور است شاید به اندازه کافی ما هنوز از آن بهره نبردیم اگر چه موزه هایی در بعضی از شهرهای کشور ایجاد شده که سعی شده تمام تلاش این ۸ سال را در آن به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: باید بتوانیم در استان های که به صورت مستقیم درگیر جنگ بودند و مردمانش رشادت کردند موزه های ایجاد کنیم، به این منظور یادمان های ایجاد شده اما کفایت این که بتواند جذب توریست کند شاید نکند.

وی گفت: امروز تصمیم گرفته شد که موزه ای را در ایلام راه اندازی کنیم البته نه با محوریت موضوع دفاع مقدس یک موضوع عمومی که بخشی از آن موزه به موضوع رشادت های دفاع مقدس اختصاص پیدا کند که مردم این استان داشته باشند و از این هم برای جلب گردشگر بهره بیشتری برد.