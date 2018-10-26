یک هزار کیلومتر تا عمود یک؛ گامهایی که عاشقانه برداشته شد

خبرگزاری مهر- گروه استانها، مریم کشاورز: قزوین، شهر مینودری و باب الجنه این روزها مبدا بیش از ۲۰ هزار زائر اربعین حسینی است شهری در شمال غرب کشور با یک میلیون و ۳۰۰ هزار جمعیت این روزها در تدارک حماسه ای عظیم حسینی در فرامرزهای خود است.

زائرانی که با وجود فرزندان خردسال، بیمار و حتی سالمندان داوطلبانه این رنج عاشقانه را پذیرفته اند تا قدری خود را به اهل بیت پیامبر و کاروان کربلائیان نزدیک کنند، بیش از ۲۰ هزار زائر این روزها با کوله پشتی های خود شهر را ترک می کنند.

آنهایی که تجربه چندین بار حضور در این حماسه جهانی را دارند کوله های کوچکتری به همراه دارند و سعی کرده اند از برداشتن وسایل اضافی خود داری کنند.

کوله ها عمدتا حامل وسایل شخصی، مسواک، ماسک، گذرنامه و روادید و گاهی داروست، با تجربه ترها میدانند سرتاسر این مسیر با موکب های خدماتی پوشیده است و زائران اغلب نیازی به پتو و غذا نخواهند داشت.



جوانترها کیسه خواب به همراه دارند تا شب های سرد عراق را بیرون از موکب بگذرانند، پنجشنبه سوم آبان ۱۳۹۷ و ۱۵ صفر ۱۴۴۰ آغاز سفر زائرین حسینی است، از قزوین تا نجف تقریبا یک شبانه روز مسیر است و با احتساب یک شب اقامت در نجف و سه روز مسیر پیاده روی زائرین روز اربعین در کربلا خواهند بود.

امروزخروجی های شهر شلوغتر ازهر روز دیگری است، اما شلوغی این روزها هرج و مرج ندارد، دعوا وبداخلاقی هم ندارند، اینجاهمه یکدیگر را زائر صدا می کنند.

با زائر امام حسین (ع) مهربانی باید کرد، خدمات در خروجی ها افزایش یافته و اتوبوس ها و مسافربرهای شخصی روزهای شلوغی دارند.

زائران تا قبل از مزر مهران میهمان شهرهای بین راهی خواهند بود، از قزوین تا مهران ۶۷۰ کیلومتر مسیر در پیش است.

دستگاه های امدادی، نیروی انتظامی، ایستگاه های سوخت رسانی، درمانگاه های بین راهی، مکانیکی ها، رستوران های بین راهی و هر کسی که کاری از دستش برمی آید ۲۴ ساعته فعال هستند.

اتوبانی در کار نیست، آزاد راهی قدیمی که از شهرهای آوج و آبگرم عبور می کند و با عبور از همدان و کرمانشاه به مهران میرسد و مردم مهربان این شهرها که راه را دلپذیر می کنند، التماس دعا می گویند، بغض می کنند.

اینها خود را جامندگان سفر می نامند و برای زائرین از جان و دل مایه می گذارند، از چند کیلومتر بعد از خروجی شهر موکب های بین راهی تا خود مرز مهران فعال هستند، چایی، غذا، درمانگاه، نمازخانه، جای خواب و هر چیزی که نیاز این روزهای زوار است تدبیر شده است.

وعده های غذایی سبک و فراوان هستند، سیب زمینی، آش و ساندویچ های خانگی تقریبا در هر جایی از مسیر یافت می شود و نیازی به ایستادن در صف های طولانی و شلوغ نیست.

نماز جماعت نیز در موکب های بین راهی اقامه می شود، امنیت مسیر و خودروهای پارک شده نیز توسط نیروی انتظامی و نیروهای مردمی تضمین شده است.

زائران به جز کرایه مسیر قزوین تا مهران تقریبا به هزینه دیگری احتیاج ندارند، مشروط بر این که از موکب های بین راهی استفاده کنند که عمدتا خلوت، تمیز و مهیاست ولی در صورت تمایل به استفاده از خدمات خصوصی احتمالا مجبور به پرداخت هزینه هایی بالاتر از سفرهای قبلی خود خواهد بود، طبیعی است که شلوغی های این روزها تاثیری در افزایش نرخ هتل ها و مسافرخانه ها و سایر نیازها داشته باشد.

قیمت بلیط های اتوبوس معمولی از قزوین تا مهران ۹۰ هزار تومان و اتوبوس vip نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان است.

خودروهای شخصی نیز این روزها با کرایه های نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان این مسیر ۸ ساعته شما را همراهی خواهند کرد.

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