۲۰ موکب از آذربایجان شرقی به زائران اربعین خدمات می دهند

علی داداش زاده مسئول کمیته اسکان، تغذیه و مشارکت های مردمی ستاد اربعین استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال ۲۰ موکب برای خدمات دهی به زائران اربعین حسینی در کشورهای ایران و عراق برپا شده است.

وی ادامه داد: یکی از موکب ها در مدخل ورودی شهرستان جلفا راه اندازی شده تا برای زائران غیرایرانی خدمات ارائه دهد.و یکی از موکب ها نیز در مهران مستقر شده است.

داداش زاده با بیان اینکه ۱۸ موکب آذربایجان شرقی نیز در کشور عراق برپا شده است، تصریح کرد: یک هزار و ۵۰۰ نفر از خادمان به صورت داوطبانه به عراق اعزام شدند و به زائران حضرت سیدالشهدا خدمت خواهند کرد.

مسئول کمیته اسکان، تغذیه و مشارکت های مردمی ستاد اربعین استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در ۱۶ روزی که خدمات ارائه می شود، روزانه اسکان و تغذیه ۳۸ هزار نفر بر عهده مواکب های استان آذربایجان شرقی است.