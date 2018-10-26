به گزارش خبرنگار مهر، سه سالی است که نمایندگان فوتبال ایران و عربستان در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در کشور بی طرف به مصاف هم می روند. این اتفاق بعد از جنجال و لابی عربستانی‌ها به واسطه مسائلی که در سفارت این کشور رقم خورد، آغاز شد و تا همین چند ماه گذشته هم ادامه داشت. عربستان با فشار و رایزنی های گسترده طی سه سال گذشته از حضور در ایران و بازی در خاک کشورمان خودداری کرد و حتی این اجازه را نداد که تیم های ایرانی به این کشور سفر کنند.

سعودی ها علاوه بر ایران، این فرمول را برای کشور قطر هم پیاده کردند و قصد داشتند با حمایت امارات، کنفدراسیون فوتبال آسیا را قانع کنند که بازی در کشور قطر هم خطرات خاص خودش را دارد. هرچند که AFC زیر بار برگزاری بازی تیم های عربستانی و قطری در زمین بی طرف نرفت و این حکم فقط برای ایران باقی ماند.

بهانه واهی نبود امنیت در ایران در شرایطی مدام از سوی عربستانی ها عنوان شده است که پرسپولیس حالا در فینال لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد و در بازی برگشت مقابل کاشیما آنتلرز ژاپن میزبان است.

در روز برگزاری بازی برگشت فینال (۱۹ آبان) کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا تشکیل جلسه می دهد. این کمیته ۱۷ عضو اصلی و چند عضو غیر اصلی دارد. همچنین طبق گفته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران، ۲۰ نفر از روسای لیگ های آسیا که از ابتدا در لیگ های قهرمانان آسیا درگیر بوده اند، به ایران سفر می کنند تا در جلسات AFC شرکت کنند.

یکی از این کشورها طبق اعلام مهدی تاج می تواند کشور عربستان باشد که مدام در لیگ قهرمانان آسیا نماینده داشته است. به این ترتیب عربستانی ها که در سه سال گذشته از سفر به ایران سر باز زده بودند، حالا در آزمونی قرار گرفته اند که می تواند حقانیت ایران را مجددا ثابت کند. آنها مجبورند در جلساتی شرکت کنند که تصمیم گیری های کلان فوتبال آسیا (از جمله بازی باشگاه ها در زمین بی طرف) در آن صورت می گیرد و همین حضورشان در تهران می تواند خط بطلانی باشد بر تمام ادعاهای واهی و ساختگی آنها.