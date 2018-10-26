به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ هبت اله هاشمی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حماسه بزرگ اربعین حسینی یک‌بار دیگر خود را نشان داد و سیل عظیم و میلیونی مردم بنا بر همان حدیث امام حسن عسکری(ع) که از پنج نشانه مؤمن یکی زیارت اربعین است، در عرصه بین‌المللی تجلی نمود.

وی افزود: این حماسه بزرگ در آستانه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) به خاطر این است که هفت میلیارد مردم دنیا بایستی بانام و شخصیت حسین بن علی (ع) آشنا شوند و این کار به روند خود در حال ادامه دادن است و استان لرستان نیز از این قافله مستثنی نیست و الحمدالله همه‌ساله مردم و هیئات لرستان با برپایی موکب‌هایی در استان، مرزها و شهرهای نجف و کربلا خود را به این جریان و خیل عظیم وصل می‌کنند.

دبیر ستاد مردمی اربعین استان لرستان حصول رضایت قلبی امام زمان (عج) در فعالیت‌ها را ضروری برشمرد و اظهار داشت: مجمع موکب حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان که مجموعه‌ای از چندین موکب از سراسر استان است این هم‌افزایی را برای خود نشان داده است و در قالب کارهای مختلف و در هوای آسمانی نجف و کربلا در حال خدمت‌رسانی به مردم است.