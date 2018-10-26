۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

دبیر ستاد مردمی اربعین لرستان تشریح کرد؛

خدمت‌رسانی مجموعه موکب‌های حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در عراق

خدمت‌رسانی مجموعه موکب‌های حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در عراق

دبیر ستاد مردمی اربعین لرستان خدمت‌رسانی مجموعه موکب‌های حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در شهرهای عراق را مطلوب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ هبت اله هاشمی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حماسه بزرگ اربعین حسینی یک‌بار دیگر خود را نشان داد و سیل عظیم و میلیونی مردم بنا بر همان حدیث امام حسن عسکری(ع) که از پنج نشانه مؤمن یکی زیارت اربعین است، در عرصه بین‌المللی تجلی نمود.

وی افزود: این حماسه بزرگ در آستانه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) به خاطر این است که هفت میلیارد مردم دنیا بایستی بانام و شخصیت حسین بن علی (ع) آشنا شوند و این کار به روند خود در حال ادامه دادن است و استان لرستان نیز از این قافله مستثنی نیست و الحمدالله همه‌ساله مردم و هیئات لرستان با برپایی موکب‌هایی در استان، مرزها و شهرهای نجف و کربلا خود را به این جریان و خیل عظیم وصل می‌کنند.

دبیر ستاد مردمی اربعین استان لرستان حصول رضایت قلبی امام زمان (عج) در فعالیت‌ها را ضروری برشمرد و اظهار داشت: مجمع موکب حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان که مجموعه‌ای از چندین موکب از سراسر استان است این هم‌افزایی را برای خود نشان داده است و در قالب کارهای مختلف و در هوای آسمانی نجف و کربلا در حال خدمت‌رسانی به مردم است.

