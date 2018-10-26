  1. استانها
  2. همدان
۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

امام‌جمعه نهاوند:

عاشورا نقطه عطف تاریخ است

نهاوند- امام‌جمعه نهاوند گفت: امام حسین(ع) و عاشورا نقطه عطف تاریخ است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام‌ عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران شهرستان نهاوند ضمن توصیه به تقوای الهی، گفت:  انسان نباید خود را رها کند و هرچه پیش آمد را انجام دهد چراکه هر عملی باید با تفکر و تعقل همراه باشد.

امام‌جمعه نهاوند با اشاره به رهنمودهای امام خمینی(ره)، گفت: ایشان فرمودند که کل یومن عاشورا و کل عرضا کربلا باید سرمشق امت اسلامی باشد، امام حسین(ع) با قیامش اسلام را زنده و دشمن را نابود کرد لذا امت اسلامی همواره وظیفه مبارزه با دشمنان اسلام را دارد چراکه جنگ حق و باطل است و مؤمن باید در جایگاه حق قرار گیرد.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرمودند که حماسه اربعین عاشورا را جاودانه کرد، اربعین نقش رسانه و خبررسانی را امروز بهتر از هر چیز را برای ما بیان می‌کنند، اگر اسرا نبودند و همه شهید می‌شدند حماسه عاشورا و اربعین منتقل نمی‌شد و نمی‌توانستند پیام شهدا را برسانند.

حجت‌الاسلام مغیثی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند زیارت اربعین ستون دین است چراکه نماز ستون دین و اربعین ستون عاشورا و ولایت است، اگر مسئله ولایت به‌واسطه اربعین در جامعه تبیین شود همه مشکلات حل می‌شود.

وی ادامه داد: اربعین، عاشورا و امام حسین (ع) را جهانی کرد جریان اربعین مقدمه‌ای برای جهانی‌شدن امام حسین و عاشورا است تا ادیان دیگر امام حسین را بشناسند، عاشورا و اربعین نقطه عطف تاریخ است چراکه همه انبیا آمدند تا این دین کامل شود و برسد به اسلام و امام حسین(ع) آن را حفظ کند.

امام‌جمعه نهاوند با اشاره به تداوم کشتار مردم یمن و حمایت آمریکا از آل سعود، گفت: هزاران بی‌گناه در حال کشت و کشتار هستند اما صدای هیچ‌کس درنیامده اما یک روزنامه‌نگار در ترکیه کشته شد چون می‌خواهند ابزار و وسیله‌ای برای دوشیدن آل سعود باشد هرروز به ابعاد جدید آن می‌پردازند و برجسته می‌کنند و این نقش رسانه را می‌رساند.

وی افزود: این‌ها برای دفاع از حقوق بشر یا دفاع از خاشقچی نیست، بلکه برای منفعت‌طلبی خودشان است لذا در روایات به این موارد اشاره‌شده است.

حجت‌الاسلام مغیثی، افزود: نظام سلطه نظام ظالمانه‌ای است که فقط اسلام ناب مقابل آن ایستاده است؛ ۴۰ سال است نظام سلطه با ایران مبارزه می‌کند اما خوشبختانه موفق نشده و امروز آخرین تیر آن‌ها تحریم‌های اقتصادی جدید است.

وی تصریح کرد:امروز رسانه‌های غربی راهپیمایی ۲۰ میلیون نفری اربعین را سانسور خبری می‌کنند و می‌روند به دنبال کمبودها اما بدانند توجه دنیا به این مسئله جلب شده است چراکه امام حسین (ع)زمینه‌ساز ظهور است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها