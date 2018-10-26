عاشورا نقطه عطف تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران شهرستان نهاوند ضمن توصیه به تقوای الهی، گفت: انسان نباید خود را رها کند و هرچه پیش آمد را انجام دهد چراکه هر عملی باید با تفکر و تعقل همراه باشد.
امامجمعه نهاوند با اشاره به رهنمودهای امام خمینی(ره)، گفت: ایشان فرمودند که کل یومن عاشورا و کل عرضا کربلا باید سرمشق امت اسلامی باشد، امام حسین(ع) با قیامش اسلام را زنده و دشمن را نابود کرد لذا امت اسلامی همواره وظیفه مبارزه با دشمنان اسلام را دارد چراکه جنگ حق و باطل است و مؤمن باید در جایگاه حق قرار گیرد.
وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرمودند که حماسه اربعین عاشورا را جاودانه کرد، اربعین نقش رسانه و خبررسانی را امروز بهتر از هر چیز را برای ما بیان میکنند، اگر اسرا نبودند و همه شهید میشدند حماسه عاشورا و اربعین منتقل نمیشد و نمیتوانستند پیام شهدا را برسانند.
حجتالاسلام مغیثی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند زیارت اربعین ستون دین است چراکه نماز ستون دین و اربعین ستون عاشورا و ولایت است، اگر مسئله ولایت بهواسطه اربعین در جامعه تبیین شود همه مشکلات حل میشود.
وی ادامه داد: اربعین، عاشورا و امام حسین (ع) را جهانی کرد جریان اربعین مقدمهای برای جهانیشدن امام حسین و عاشورا است تا ادیان دیگر امام حسین را بشناسند، عاشورا و اربعین نقطه عطف تاریخ است چراکه همه انبیا آمدند تا این دین کامل شود و برسد به اسلام و امام حسین(ع) آن را حفظ کند.
امامجمعه نهاوند با اشاره به تداوم کشتار مردم یمن و حمایت آمریکا از آل سعود، گفت: هزاران بیگناه در حال کشت و کشتار هستند اما صدای هیچکس درنیامده اما یک روزنامهنگار در ترکیه کشته شد چون میخواهند ابزار و وسیلهای برای دوشیدن آل سعود باشد هرروز به ابعاد جدید آن میپردازند و برجسته میکنند و این نقش رسانه را میرساند.
وی افزود: اینها برای دفاع از حقوق بشر یا دفاع از خاشقچی نیست، بلکه برای منفعتطلبی خودشان است لذا در روایات به این موارد اشارهشده است.
حجتالاسلام مغیثی، افزود: نظام سلطه نظام ظالمانهای است که فقط اسلام ناب مقابل آن ایستاده است؛ ۴۰ سال است نظام سلطه با ایران مبارزه میکند اما خوشبختانه موفق نشده و امروز آخرین تیر آنها تحریمهای اقتصادی جدید است.
وی تصریح کرد:امروز رسانههای غربی راهپیمایی ۲۰ میلیون نفری اربعین را سانسور خبری میکنند و میروند به دنبال کمبودها اما بدانند توجه دنیا به این مسئله جلب شده است چراکه امام حسین (ع)زمینهساز ظهور است.
