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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

حریفان تیم فوتبال دانشجویان ایران مشخص شدند

حریفان تیم فوتبال دانشجویان ایران مشخص شدند

قرعه کشی مرحله مقدماتی فوتبال دانشجویان آسیا انجام شد و تیم ایران با قزاقستان، هنگ کنگ و مالزی همگروه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، برنامه مسابقات چهارمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی دانشگاه های آسیا اعلام شد که تیم فوتبال دانشجویان کشورمان در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های قزاقستان، هنگ کنگ و مالزی هم‌ گروه شد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۶ تیم در قالب ۴ گروه برگزار می‌شود که از هر گروه دو تیم برتر به مرحله یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.

گروه‌بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: ایران، قزاقستان، هنگ کنگ، مالزی
گروه B: کره جنوبی، سنگاپور، عربستان سعودی، چین تایپه
گروه C: عمان، مالزی، ماکائو، مغولستان
گروه D: چین، تایلند، عمارات، هند

برنامه بازی‌های تیم فوتبال دانشجویان ایران به شرح زیر است:

چهارشنبه ۹ آبان ایران – قزاقستان ساعت (۱۰)
جمعه ۱۱ آبان ایران – هنگ کنگ ساعت( ۱۵)
یکشنبه ۱۳ آبان ایران – مالزی ساعت( ۱۵)

تیم فوتبال دانشگاه جامع علمی-کاربردی با مساعدت اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به نمایندگی از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در این مسابقات شرکت کرده است.

تیم های اول و دوم این دوره این رقابتها به عنوان نماینده قاره آسیا به لیگ جهانی فوتبال دانشجویان راه خواهند یافت.

چهارمین دوره مسابقات فوتبال دانشگاه های آسیا ۷ تا۲۰ آبان در کشور چین شهر جین جیانگ برگزار می شود.

کد مطلب 4443511

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