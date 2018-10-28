حریفان تیم فوتبال دانشجویان ایران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، برنامه مسابقات چهارمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی دانشگاه های آسیا اعلام شد که تیم فوتبال دانشجویان کشورمان در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های قزاقستان، هنگ کنگ و مالزی هم‌ گروه شد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۶ تیم در قالب ۴ گروه برگزار می‌شود که از هر گروه دو تیم برتر به مرحله یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.

گروه‌بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: ایران، قزاقستان، هنگ کنگ، مالزی

گروه B: کره جنوبی، سنگاپور، عربستان سعودی، چین تایپه

گروه C: عمان، مالزی، ماکائو، مغولستان

گروه D: چین، تایلند، عمارات، هند

برنامه بازی‌های تیم فوتبال دانشجویان ایران به شرح زیر است:

چهارشنبه ۹ آبان ایران – قزاقستان ساعت (۱۰)

جمعه ۱۱ آبان ایران – هنگ کنگ ساعت( ۱۵)

یکشنبه ۱۳ آبان ایران – مالزی ساعت( ۱۵)

تیم فوتبال دانشگاه جامع علمی-کاربردی با مساعدت اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به نمایندگی از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در این مسابقات شرکت کرده است.

تیم های اول و دوم این دوره این رقابتها به عنوان نماینده قاره آسیا به لیگ جهانی فوتبال دانشجویان راه خواهند یافت.

چهارمین دوره مسابقات فوتبال دانشگاه های آسیا ۷ تا۲۰ آبان در کشور چین شهر جین جیانگ برگزار می شود.