حریفان تیم فوتبال دانشجویان ایران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، برنامه مسابقات چهارمین دوره رقابتهای فوتبال قهرمانی دانشگاه های آسیا اعلام شد که تیم فوتبال دانشجویان کشورمان در گروه A این رقابتها با تیمهای قزاقستان، هنگ کنگ و مالزی هم گروه شد.
این رقابتها با حضور ۱۶ تیم در قالب ۴ گروه برگزار میشود که از هر گروه دو تیم برتر به مرحله یک چهارم نهایی صعود میکنند.
گروهبندی مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: ایران، قزاقستان، هنگ کنگ، مالزی
گروه B: کره جنوبی، سنگاپور، عربستان سعودی، چین تایپه
گروه C: عمان، مالزی، ماکائو، مغولستان
گروه D: چین، تایلند، عمارات، هند
برنامه بازیهای تیم فوتبال دانشجویان ایران به شرح زیر است:
چهارشنبه ۹ آبان ایران – قزاقستان ساعت (۱۰)
جمعه ۱۱ آبان ایران – هنگ کنگ ساعت( ۱۵)
یکشنبه ۱۳ آبان ایران – مالزی ساعت( ۱۵)
تیم فوتبال دانشگاه جامع علمی-کاربردی با مساعدت اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به نمایندگی از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در این مسابقات شرکت کرده است.
تیم های اول و دوم این دوره این رقابتها به عنوان نماینده قاره آسیا به لیگ جهانی فوتبال دانشجویان راه خواهند یافت.
چهارمین دوره مسابقات فوتبال دانشگاه های آسیا ۷ تا۲۰ آبان در کشور چین شهر جین جیانگ برگزار می شود.
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