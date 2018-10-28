به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مستند داستانی «لوتوس» به کارگردانی محمدرضا وطن دوست نماینده سینمای ایران در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «جیلاوا» جمهوری چک است که از روز پنجشنبه سوم آبان ‌ماه ۹۷ آغاز شده و تا سه شنبه ۸ آبان ادامه خواهد داشت.

اولین نمایش «لوتوس» در این جشنواره ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه ۷ آبان در Dukla Cinema است.

جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «جیلاوا» یکی از بزرگترین رویدادهای نمایش فیلم‌های مستند خلاقانه در اروپای مرکزی و شرقی است. این جشنواره با رویکرد هنری خود، نگاهی متفاوت به مسایل مختلف جهان دارد و همواره به دنبال فیلم‌هایی جسورانه و خلاقانه است.

جشنواره «جیلاوا» موسس و عضو اتحادیه جشنواره‌های مستند اروپا از سال ۲۰۰۸ به بعد است و از سال ۲۰۰۹ به بعد، با همکاری جشنواره کارلوویواری، کمپ استعدادهای مستند را با مشارکت انستیتو مستند اروپای شرقی برگزار کرده است.

پیش از این «لوتوس» در بخش رقابتی جشنواره‌ مستند «شفیلد» انگلستان، جشنواره‌ بین‌المللی فیلم «سروینو» ایتالیا، جشنواره فیلم «لوس‌آنجلس» آمریکا، جشنواره بین‌المللی فیلم «دهوک» اقلیم کردستان عراق و در بخش نمایش ویژه (the Poly: Documentaries) انجمن رویال پلی‌تکنیک کورنوال «فالموث» انگلستان به نمایش درآمده است.

این فیلم در اولین نمایش ملی خود نیز در ۳ بخش رقابتی یازدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» حضور داشت و جایزه ویژه‌ هیات داوران برای بهترین فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره را دریافت کرد. در دهمین جشن مستقل سینمای مستند هم کاندیدای بهترین فیلم و بهترین کارگردانی بود و تندیس شایستگی بهترین فیلم مستند کوتاه را دریافت کرد و همچنین کاندیدای بهترین کارگردانی در بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران نیز بود.

در این مستند داستانی، زندگی پیرزنی را می‌بینیم که ۱۲ سال در انتظار مجوز ورود به جزیره‌ای نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن برود.

عوامل تولید مستند «لوتوس» عبارتند از نویسنده، فیلمبردار، تدوینگر و کارگردان: محمدرضا وطن‌دوست، دستیار کارگردان و تصویر: علی طالبی، صدابردار و طراح صدا: حسن مهدوی، تدوین صدا: شاهین خاکپور، گوینده متن: ربابه بخشی‌درمی، موسیقی: محمدرضا اسحاقی، تصویر هوایی: محمود حق‌بیان، هماهنگی رنگ تصاویر: علیرضا احمدی، امور فنی تصویر: سروش امیرآبادی، دستیار تدوین: علی وفایی، نورالله فتاحی، مدیر تدارکات: سعدالله ولایتی، مدیر تولید: محسن پویانفر، دستیار تهیه: سارا معیری، تهیه‌کننده: محمدرضا وطن‌دوست، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با حمایت شهرداری ساری و مشارکت حوزه هنری مازندران، مجری طرح موسسه فرهنگی و هنری «خانه فیلم وطن‌دوست».

جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «جیلاوا» از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸ برابر با ۳ آبان تا ۸ آبان ۹۷ در پراگ، مرکز جمهوری چک برگزار می‌شود.