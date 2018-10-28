سید علی حمیدی قائم مقام مرکز سیمافیلم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پروژه هایی که قرار است در ایام دهه فجر از شبکه های مختلف سیما پخش شوند، بیان کرد: سریال «نفوذ» به کارگردانی جواد شمقدری و تهیه کنندگی محسن علی اکبری از جمله آثاری است که برای ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است و به پخش در ایام دهه فجر می رسد.

وی ادامه داد: همچنین سریال «بانوی عمارت» به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد و تهیه کنندگی مجید مولایی امسال و در چهل سالگی انقلاب به پخش می رسد. این سریال اگرچه در حوزه تاریخ معاصر است اما ریشه های انقلاب اسلامی در آن مطرح می شود.

قائم مقام مرکز سیمافیلم همچنین با اشاره به سریال «لحظه گرگ و میش» به کارگردانی همایون اسعدیان، از این سریال به عنوان اثر انقلابی دیگر تلویزیون یاد کرد و گفت: سریال «لحظه گرگ و میش» سریال دیگری است که به تازگی تصویربرداری آن به پایان رسیده است و مراحل پس از تولید خود را طی می کند و همه این آثار که پیش از این برای پخش در ۴۰ سالگی انقلاب وعده داده شده بود به آنتن می‌رود.

وی درباره آثار دیگر تلویزیون از جمله سریال رضا میرکریمی بیان کرد: کار رضا میرکریمی هنوز در حال نگارش فیلمنامه است که طلا معتضدی نویسندگی متن آن را بر عهده دارد. پیش از این حمید رحیمی نادی تهیه کنندگی این کار را بر عهده داشت که تهیه کننده این کار را دیگر بر عهده ندارد و قرار است شخص دیگری جایگزین شود.

قائم مقام مرکز سیمافیلم همچنین درباره پخش «سرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی عنوان کرد: بخشی از مسایل نسبت به پخش این سریال دست سازمان نیست.

مذاکره ها برای انتخاب بازیگران «سلمان فارسی»

وی همچنین درباره روند تولید سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری عنوان کرد: سریال «سلمان فارسی» اکنون در مرحله پیش تولید است و مذاکره هایی هم برای انتخاب بازیگر انجام می شود.

حمیدی درباره وضعیت جسمانی میرباقری بعد از جراحی چندی پیش وی عنوان کرد: خدا را شکر وضعیت جسمانی آقای میرباقری خوب است و کارهای «سلمان فارسی» را پیگیری می کند که البته باید مراقبت هایی هم از خود داشته باشد.

وی درباره سریال «موسی» به کارگردانی جمال شورجه نیز بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از برآورد سریال «موسی» باقی مانده است که در حال پیگیری است و اگر انجام شود وارد پیش تولید می شود.

قائم مقام مرکز سیمافیلم در پایان درباره سریال «ده پهلوان» به کارگردانی حسن فتحی نیز عنوان کرد: هنوز خبری در این باره قطعی نشده است.