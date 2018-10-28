آغاز خرید گل زعفران در۲۰ تعاونی خراسان رضوی/هر کیلو۱۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مزروعی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از مراکز جمع آوری و توزیع گل زعفران در جمع خبرنگاران اظهارکرد:۲۰ مرکز وابسته به اتحادیه تعاونی‌های تولیدی خرید توافقی گل زعفران را در خراسان رضوی انجام می دهند و ما از فعالیت این مراکز حمایت می کنیم.

وی افزود: همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده امسال ۱۰۰ مرکز کار پاک کردن گل‌های زعفران را انجام می دهند و قیمت خرید هرکیلوگرم گل زعفران حدود ۱۰۰ هزار تومان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: سال گذشته سطح زیر کشت زعفران استان ۸۴ هزار هکتارو و میزان تولید این محصول ۲۸۹ تن بود و امسال پیش بینی شده با افزایش سطح زیر کشت از حدود ۸۶ هزار هکتار زعفران برداشت شود.

مزروعی خاطرنشان کرد: باید این نکته را نیز بدانیم به علت خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی در سال گذشته و توسعه بی رویه سطح زیر کشت زعفران و احتمال سرما و بارندگی های زمان برداشت گل ، پیش بینی می شود میزان تولید زعفران ۲۹۰ تا ۳۰۰ تن باشد.

وی گفت: تاکنون ۳۰۰ تن گل زعفران از زعفران کاران خریداری شده است و هدف از خرید توافقی ،تقویت شرکت تعاونی و تشکل ها در خصوص امور بازرگانی، برای خرید و فروش محصولات کشاورزی، بویژه زعفران در جهت حفظ ثبات قیمت بوده است.