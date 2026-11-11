به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار صبح چهارشنبه در جلسه کمیته راهبردی و حمایت شبکه مدیریت محله محور دامغان در سالن شهید سلیمانی فرمانداری بیان کرد: طرح های محله محور با هدف افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خودشان در دستور کار قرار داشته است.

وی با بیان اینکه هم وزارت کشور و هم سپاه پاسداران در زمینه اجرای امور به صورت محله محور و با مشارکت مردم تاکید دارند، افزود: سپردن امور به دست مردم از جمله نتایج محله محوری است.

فرماندار دامغان با بیان اینکه محله محوری در این شهرستان نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشته است، بیان کرد: مزیت محله محوری، شناخت ارزنده مردم از منطقه و مشارکت آنها در امور مرتبط به محلات است.

نوچه ناسار ضمن اشاره به ضرورت تقویت محله محوری در دامغان بیان کرد: این دست طرح ها به تقویت سرمایه اجتماعی هم کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه محله محوری همچنین سبب می شود مردم خدمات دولت را ملموس تر مشاهده کنند، افزود: وقتی نیاز می شود مشکلات محله از سوی مسئولان ارشد شهرستانی و استانی دنبال شود، این خود به یک امید آفرینی تبدیل خواهد شد.

فرماندار دامغان همچنین اعلام کرد: ۳۳ محله شهری وروستایی دردامغان جهت بررسی مسایل و مشکلات در راستای مدیریت محله محور شناسایی و کمیته ها فعالیت دارند