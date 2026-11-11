به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست بررسی بند (ت) ماده ۳۱ با اعضای کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی دولت، بر ضرورت تقویت جایگاه ایثارگران در ساختار حکمرانی و تسریع در تصویب لایحه مربوط به این قشر تأکید کرد.

موسوی با قدردانی از تلاش اعضای کمیسیون برای تجمیع و اصلاح لایحه، اظهار کرد: ایثارگران در لایه حکمرانی نقش تثبیت‌کننده امنیت و فرهنگ را ایفا می‌کنند و باید از این ظرفیت به‌خوبی استفاده شود؛ چراکه آنان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ثبات پایدار در حکمرانی هستند.

وی با اشاره به تجربه دوران حضور خود در جمعیت هلال احمر و مواجهه با جانبازان ایرانی که برای درمان در خارج از کشور حضور داشتند، به فاصله میان انتظارات و واقعیت‌های موجود اشاره کرد و گفت: نگاه ما به سالگردها نباید صرفاً ابزاری و سازمان‌یافته باشد، بلکه باید زمینه حضور بیشتر این سرمایه‌های ارزشمند را در چرخه حکمرانی فراهم کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به وضعیت معیشتی بخشی از جامعه ایثارگری افزود: درصدی از ایثارگران شرایط مناسبی ندارند و لازم است اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت آنان انجام شود.

موسوی همچنین با اشاره به مباحث بودجه‌ای و مدیریت منابع مالی تصریح کرد: مسائل مالی مطرح‌شده در این لایحه قابل مدیریت است.

وی از اعضای کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی دولت خواست با نگاهی فراتر از مباحث مقطعی، از تصویب این لایحه در دولت و مجلس حمایت کنند و گفت: نباید با تأخیر در تصویب این لایحه، موجب نگرانی ایثارگران شویم.

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت هم‌افزایی با سایر کمیسیون‌ها و همکاری با نیروهای مسلح تأکید کرد و بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کشورها برای تأمین حقوق و حفظ جایگاه ایثارگران را ضروری دانست.

وی در پایان با قدردانی از مدیریت جلسه و دیدگاه‌های اعضای حاضر، بر ضرورت رفع مشکلات موجود از طریق همکاری و مساعدت همه بخش‌ها تأکید کرد.

گفتنی است، در این نشست معاون حقوقی و امور مجلس و معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه جمعی از مدیران این بنیاد و اعضای کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی دولت حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را درباره لایحه مطرح کردند.