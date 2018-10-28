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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۱

گزارش هواشناسی؛

بارندگی در شرق و جنوب/ جاده‌های شمالی لغزنده و مه‌آلود است

بارندگی در شرق و جنوب/ جاده‌های شمالی لغزنده و مه‌آلود است

سازمان هواشناسی اعلام کرد طی سه روز آینده یک سامانه بارشی در شرق و جنوب کشور فعال است و در برخی از مناطق کشور جاده‌ها لغزنده و مه‌آلود خواهد بود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی سه روز آینده در شرق و جنوب کشور یک سامانه بارشی فعال است.

احد وظیفه افزود: امروز  یکشنبه  رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق را در استانهای خراسان رضوی، جنوب کرمان، نیمه غربی هرمزگان و وزش باد شدید را در استانهای سمنان، خراسانهای شمالی،   خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: فردا دوشنبه رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق درجنوب استان کرمان و شمال  استان هرمزگان  و پس‌فردا سه‌شنبه رگبار باران گاهی همرا با رعد و برق در استانهای خراسان جنوبی، کرمان و شمال هرمزگان پیش‌بینی شده است.

وظیفه هشدار داد: با توجه به پیش بینی بارشهای رگباری، احتمال آبگرفتگی محلی و موقت معابر وجود دارد  همچنین بدلیل احتمال بارش برف در ارتفاعات استانهای خراسان شمالی، ارتفاعات البرز در استانهای البرز، تهران، سمنان و مازندران، جاده های منتهی به این مناطق لغزنده و مه آلود پیش بینی می‌شود لذا به هموطنان عزیز در نقاط یاد شده توصیه می شود برای اجتناب از خسارت احتمالی احتیاط لازم را بعمل آورند.

کد مطلب 4444039

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