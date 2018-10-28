دستاوردهای آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب با اولویت قراردادن ارزیابی خدمات تحت وب بومی و با تمرکز بر طرح جویشگر ملی، از سال ۱۳۹۴ با عنوان «وب آزما» آغاز به کار کرد.
مرکز تحقیقات مخابرات ایران خدمات، فعالیتها و دستاوردهای مهمی را که در طول دو سال و نیم فعالیت این آزمایشگاه انجام و حاصل شده، تشریح کرد.
۸ فعالیت مهم درباره آزمایشگاه وب آزما به شرح زیر است.
- ایجاد و توسعه بسترهای ارزیابی محصولات و خدمات از سه منظر کیفیت نتایج، کیفیت سرویسدهی و بازار کاربری آنها.
- انجام ارزیابیهای ادواری برای محصولات و خدمات داخلی (اعم از جویشگرهای متنی، تصویری، صوتی و ویدئویی، سرویس خبر، سرویس نقشه، مترجمهای ماشینی، رایانامه، جویشگر مستندات علمی، سکوی تبلیغات هوشمند، گراف دانش و ابزارهای پایه پردازش زبان فارسی) و مقایسه آنها با نمونههای مشابه خارجی به همراه گزارشات تفصیلی نتایج ارزیابی و تحلیل آنها.
- تهیه و ایجاد دادگان تست جهت انجام ارزیابیهای ادواری هر یک از محصولات و خدمات مذکور.
- توسعه بستر جمع سپاری جهت انجام ارزیابی های انسانی (این بستر به عنوان محصول برگزیده در پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات انتخاب شد و در حال حاضر حدود ۴۰۰ عضو فعال دارد.)
- توسعه بستر نمایش سیر زمانی پرس و جوها (شبیه google trend) برای جویشگرهای داخلی.
- ذائقه سنجی کاربران جویشگرهای متنی و استخراج علاقمندیهای آنها و همچنین تحلیل رفتار کاربران بومی.
- تحلیل گستره استفاده از خدمات جویشگرهای متنی، رایانامه و پیامرسانهای داخلی و خارجی.
- انجام فعالیتهای پژوهشی درخصوص خط و زبان جهت استفاده در فعالیتهای هوش مصنوعی و یادگیری عمیق.
این دستاوردها در یک سمینار علمی توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارائه شد.
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