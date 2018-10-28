  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

توسط مرکز تحقیقات مخابرات؛

دستاوردهای آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب اعلام شد

دستاوردهای آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب اعلام شد

مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مهمترین دستاوردهای آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب (وب آزما) را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب با اولویت قراردادن ارزیابی خدمات تحت وب بومی و با تمرکز بر طرح جویشگر ملی، از سال ۱۳۹۴ با عنوان «وب آزما» آغاز به کار کرد.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران خدمات، فعالیت­ها و دستاوردهای مهمی را که در طول دو سال و نیم فعالیت این آزمایشگاه انجام و حاصل شده، تشریح کرد.

۸ فعالیت­ مهم درباره آزمایشگاه وب آزما به شرح زیر است.

- ایجاد و توسعه بسترهای ارزیابی محصولات و خدمات از سه منظر کیفیت نتایج، کیفیت سرویس­‌دهی و بازار کاربری آنها.

- انجام ارزیابی­های ادواری برای محصولات و خدمات داخلی (اعم از جویشگرهای متنی، تصویری، صوتی و ویدئویی، سرویس خبر، سرویس نقشه، مترجم­های ماشینی، رایانامه، جویشگر مستندات علمی، سکوی تبلیغات هوشمند، گراف دانش و ابزارهای پایه پردازش زبان فارسی) و مقایسه آنها با نمونه­‌های مشابه خارجی به همراه گزارشات تفصیلی نتایج ارزیابی و تحلیل آنها.

- تهیه و ایجاد دادگان تست جهت انجام ارزیابی‌­های ادواری هر یک از محصولات و خدمات مذکور.

- توسعه بستر جمع سپاری جهت انجام ارزیابی های انسانی (این بستر به عنوان محصول برگزیده در پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات انتخاب شد و در حال حاضر حدود ۴۰۰ عضو فعال دارد.)

- توسعه بستر نمایش سیر زمانی پرس و جوها (شبیه google trend) برای جویشگرهای داخلی.

- ذائقه سنجی کاربران جویشگرهای متنی و استخراج علاقمندی­های آنها و همچنین تحلیل رفتار کاربران بومی.

- تحلیل گستره استفاده از خدمات جویشگرهای متنی، رایانامه و پیام­‌رسان­های داخلی و خارجی.

- انجام فعالیت­های پژوهشی درخصوص خط و زبان جهت استفاده در فعالیت­های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق.

این دستاوردها در یک سمینار علمی توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارائه شد.

کد مطلب 4444049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها