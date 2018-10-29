دو قزوینی به اردوی تیم ملی ژیمناستیک دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خیرخواه به عنوان سرمربی و معین صفدری هم به عنوان ورزشکار از استان قزوین در اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان شرکت می کنند.

اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از ۶آبان و به مدت ۲۳روز در تهران پیگیری خواهد شد.

برد تیم فوتبال کاسپین در بازی معوقه

در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو باشگاههای کشور و در بازی عقب افتاده هفته دوم، تیم فوتبال کاسپین در بازی خانگی برابر چوکا تالش به پیروزی رسید.

این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم کاسپین و با گل های محمد کاظمی ۲گل و علی یونسی در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد.

نماینده استان با ۸ امتیاز در مکان نهم گروه شمال این رقابت ها قرار دارد.

سنگنورد قزوینی راهی رقابت های آسیایی چین شد

میلاد علیپور سنگ نورد قزوینی در ترکیب تیم ملی سنگنوردی جوانان برای شرکت در رقابت های آسیایی عازم چین شد.

علیپور قهرمانی کشور و رقابت های جهانی را در رده های سنی در کارنامه دارد و در این رقابت ها در ماده سرعت با حریفان آسیایی مصاف می کند.

رقابت های سنگنوردی جوانان آسیا از جمعه آغاز می شود.

رقابت های والیبال پیشکسوتان استان برگزار می شود

این رقابت ها با شرکت ۱۰ تیم و با عنوان جام شهید جلال جوادی از چهارشنبه آغاز می شود.

در گروه الف این رقابت ها تیم های فرش ژاله، پیشکسوتان ارتش، پسماند شهرداری، کارتن سالار و تامین اجتماعی و در گروه ب تیم های ملی پوشان، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران جاوید، کامپیوتر نوآوران و الوند با هم مصاف می کنند.

این رقابت ها در خانه والیبال بعثت قزوین برگزار می شود.

فوتبالیست تاکستانی در ترکیب پرسپولیس تهران در فینال آسیا به میدان می رود

حمیدرضا طاهرخانی فوتبالیست تاکستانی برای حضور در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ترکیب تیم پرسپولیس تهران قرار گرفت.

تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه دوازدهم آبان ماه در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا به مصاف کاشیما آنتلرز ژاپن خواهد رفت.