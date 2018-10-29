سهام آمریکا از افت بازگشت / سهام چین بیش از ۲ درصد سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، پس از این‌که داده‌ها نشان داد در ماه سپتامبر هزینه‌کردهای مصرف‌کنندگان آمریکایی مطابق با انتظارها رشد کرده است، سهام آمریکا از افت خود بازگشت. بازار سهام اروپا درحالی رشد کرد که پیش از آن سهام چین سقوطی سنگین را ثبت کرده بود.

داده‌ها همچنین نشان داد که در ماه سپتامبر، درآمد آمریکایی‌ها کمترین رشد را بیش از یک سال گذشته به دست آورده است که این اشاره دارد مصرف در آینده افت خواهد کرد.

تا ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران، ای‌مینی داوجونز ۱۵۶ واحد یا ۰.۶۳ درصدرشد کرد. ای‌مینی اس‌اندپی۵۰۰ با ۲۷ واحد یا ۱.۰۱ درصد جهش روبرو شد و ای‌مینی کامپوزیت نزدک ۸۱.۵ واحد یا ۱.۱۸ درصد رشد کرد.

سهام اروپایی که آماده می‌شوند تا بدترین عملکرد ماهیانه خود از آگوست ۲۰۱۵ تا کنون را ثبت کنند، روز دوشنبه در قلمرو مثبت به سر بردند. تا ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران شاخص پن یوروپین استاکس۶۰۰ جهشی ۱ درصدی را ثبت کرد.

سهام آمریکا ابتدای امروز با سقوط سنگین سهام چین، تحت فشار نگرانی‌ از کند شدن رشد دومین اقتصادبزرگ جهان، در منطقه منفی بودند، اما در ادامه افت‌های خود را جبران کردند.

در پایان جلسه آسیایی امروز، سهام چین هر کدام بیش از ۲ درصد سقوط کرده بودندو. شاخص کامپوزیت شانگهای ۲.۱۸ درصد از ارزش خود را از دست داد و کامپوزیت شنزن هم درصد سقوط کرد.

شاخص‌های آسیایی مهم که در ابتدای معاملات جهش کرده بودند، پس از باز شدن بازارهای چین، تحت فشار سقوط شاخص‌های این کشور، در مقادیری منفی بسته شدند.

نیکی ژاپن ۰.۱۶ درصد افت کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۱.۵۳ درصد سقوط کرد.

یوآن چین در بازارهای داخلی در پایین‌ترین ارزش خود از ۲۰۰۸ تا کنون بسته شد. یوآن با از دست دادن ۰.۱۶ درصد از ارزش خود دربرابر دلار به نرخ برابری ۶.۹۵۶۰ رسید.